Svolta clamorosa: Oaktree ha ceduto le quote del club

Tutti i dettagli dell’operazione che porterà all’uscita di scena di Oaktree, proprietario dell’Inter dallo scorso 22 maggio

Decisione forte ma non del tutto inaspettata del fondo Oaktree, che dallo scorso 22 maggio ufficialmente il nuovo proprietario dell’Inter dopo che Zhang non ha rimborsato il debito da 275 milioni di euro, diventati circa 400 con gli interessi, contratto poco prima dell’estate 2021.

“Oaktree è dedicato a conseguire il miglior risultato per la prosperità a lungo termine dell’Inter, con un focus iniziale sulla stabilità operativa e finanziaria del Club e i suoi stakeholder”, come recitava la nota del fondo pubblicata proprio lo scorso 22 maggio”.

“Oaktree – proseguiva il comunicato di due mesi fa – intende lavorare a stretto contatto con l’attuale team di gestione dell’Inter, con i partner, con la lega e con gli organi di governo dello sport per garantire che il club sia posizionato per il successo dentro e fuori dal campo, concentrandosi su una gestione con una visione di crescita sostenibile e di successo”.

Da adesso in poi il focus calcistico di Oaktree sarà solo e soltanto sull’Inter, visto che ha trovato un acquirente per il Caen, società transalpina militante in Ligue 2 di cui detiene, o meglio deteneva il pacchetto di maggioranza. Stando alle indiscrezioni riportate dalla stampa francese, più specificatamente da ‘Le Parisien’, il successore del fondo sarà nientemeno che Kylian Mbappe.

🔥Cassano si scaglia di nuovo contro Marotta: “Addirittura lo hanno fatto Presidente, ma in realtà è solo un grandissimo addetto stampa”. 🗣Poi attacca anche Bastoni, Dimarco e Barella: “Sono sopravvalutati”.#Inter #Cassano #Marotta pic.twitter.com/B8kFs6aHqS — Interlive (@interliveit) July 30, 2024

Oaktree cede il Caen a Mbappe: operazione di poco inferiore ai 20 milioni

Il nuovo giocatore del Real Madrid diventerà proprietario del Caen attraverso la sua azienda, gestita dalla mamma/agente, e insieme a Pierre-Antoine Capton, ovvero il presidente del consiglio di sorveglianza che detiene il resto del capitale del club francese.

A quanto pare Mbappe riacquisterà anche parte dei debiti contratti dalla società. L’operazione di acquisto delle quote in possesso di Oaktree sta andando in porto per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro.