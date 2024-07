Annuncio improvviso di Rabiot: decisione ufficiale

Adrien Rabiot ha dato un annuncio importante e atteso da tempo per il suo futuro: le parole del centrocampista francese, scelta ufficiale

La parabola di Adrien Rabiot nel campionato italiano è giunta al giro di volta. Dopo diversi anni alla Juventus, in cui è cresciuto, prima è stato criticato, poi si è messo in evidenza, la mezzala di piede mancino ha deciso di rifiutare il rinnovo di contratto con i bianconeri e salutare la Vecchia Signora.

Un anno fa di questi tempi, l’ex PSG aveva prolungato il suo contratto con la società di Torino, ma solo per un anno, anche per via dei benefici del Decreto Crescita. Il problema si è riproposto dopo non molto tempo e stavolta con un epilogo decisamente diverso. Douglas Luiz e Khephren Thuram sono arrivati per rinforzare la mediana, lui ha detto addio e si è concentrato sul percorso con la Francia a Euro 2024, terminato senza la vittoria finale e senza brillare più di tanto.

Intanto, i rumors di calciomercato hanno iniziato a girare all’impazzata sul suo conto. C’è chi lo ha accostato con forza a Juventus e Milan a parametro zero, chi addirittura all’Inter, pista mai realmente confermata per via dell’abbondanza che i nerazzurri hanno in quel ruolo. Ora è finalmente arrivato l’annuncio ufficiale sul suo futuro.

Rabiot ufficializza il suo addio alla Juve: “Grazie per questi cinque anni”

La partenza del pupillo di Massimiliano Allegri non è una novità ed era stata confermata non molto tempo fa da Cristiano Giuntoli. Ora, però, sono arrivate anche le tanto attese parole del calciatore francese, che i tifosi avevano chiesto a lungo senza trovare risposte.

Con un messaggio su Instagram e tramite un breve video, Rabiot ha espresso tutta la sua gratitudine per il suo percorso nel capoluogo piemontese: “Dopo cinque stagioni alla Juventus, cinque anni a Torino, voglio salutarvi e ringraziarvi. Tutti voi che siete stati presenti per me. Il club e tutti gli staff. E voi tifosi, sempre vicini e molto affettuosi! Grazie di tutto Juventus, arrivederci e buona fortuna”.

Arrivati ormai ad agosto, non sappiamo ancora quale sarà il futuro del centrocampista, in ogni caso. In Italia nessuna pista sembra particolarmente calda, mentre anche l’opzione Real Madrid sembra sfumata, visto che Carlo Ancelotti ha già dichiarato chiuso il calciomercato dei Blancos. Sicuramente ne sapremo di più nelle prossime settimane, ma difficilmente si tornerà a riparlare di Inter.