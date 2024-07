È ufficiale, addio Inter: indosserà a sorpresa la maglia del Bologna

Dopo le ultime due stagioni passate in prestito, il difensore nerazzurro sposa la realtà rossoblù: affare già definito

Se il settore maschile del club nerazzurro sta adottando, anche in sede di mercato, una politica improntata alla conferma dei profili migliori, con l’aggiunta di taluni calciatori funzionali al progetto, la squadra femminile è in piena rivoluzione.

Terminata l’era Rita Guarino – una parentesi che ha portato ad un’innegabile crescita della realtà nerazzurra, ma senza portare alcun trofeo in bacheca – è già iniziato il nuovo corso targato Gianpiero Piovani, l’ex tecnico, tra gli altri, del Sassuolo, che sta facendo letteralmente piazza pulita di tutte quelle calciatrici non ritenute funzionali al progetto.

E così, dopo aver definito le partenze di Cetinja, Thøgersen, Catelli, Pandini, Pastrenge, Simonetti, Bonetti, Bonfantini, Regazzoli e Caterina Fracaros, il club meneghino continua il suo processo di sfoltimento della rosa. Dopo il quale, dicono i ben informati, verranno effettuati anche degli acquisti eccellenti, considerando che fino a questo momento la sola Cecilia Runarsdottir, il portiere del Bayern Monaco, è arrivata alla corte della società milanese.

Dopo aver trascorso le ultime due stagioni in prestito prima al Pomigliano e poi al Sassuolo, Angela Passeri, il difensore classe 2004 nativa di Pescara, è pronta per una nuova avventura. Sempre a titolo temporaneo per una sola annata.

Angela Passeri al Bologna, le parole della calciatrice

“Per rendere il contesto idoneo c’è bisogno di passione e ambizione, questo progetto è fondato per vincere“, le prime parole della pescarese una volta concluso l’accordo che la vedrà vestire la maglia del Bologna nella stagione che si appresta ad aprire i battenti.

“Ho voglia di tornare in campo ed essere protagonista di quest’annata. Ci sarà tutta la mia dedizione fisica e mentale per migliorare in ogni aspetto”, ha continuato.

Giova ricordare che l’appena 20enne ex prodotto delle Giovanili della Juventus ha fatto tutta la trafila delle Nazionali azzurre ad eccezione della rappresentativa maggiore, con ben 29 presenze tra Under 16, Under 17, Under 19 ed Under 23, la selezione per certi versi anticamera della rosa di Davide Soncin e con la quale Angela ha esordito nell’ottobre del 2023.

Il club felsineo si assicura così una giocatrice che, per quanto giovanissima, ha già fatto esperienza nel campionato di Serie A in quel meraviglioso laboratorio di talenti rappresentato dal Sassuolo, già finalista, non a caso, del campionato Primavera femminile nella stagione scorsa.