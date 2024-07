Inter, Sucic: “Voglio andare via questa estate”. Poi ‘apre’ alla Serie A | ESCLUSIVO

Nei radar anche dell’Inter, Luka Sucic ha parlato in esclusiva a Interlive.it: “Non ho intenzione di rinnovare col Salisburgo”

Luka Sucic è uno dei migliori talenti del panorama calcistico internazionale. Deve ancora compiere 22 anni, eppure vanta già 82 presenze in Bundesliga, 22 in Champions e 10 con la Nazionale maggiore, con tanto di Europeo disputato in Germania lo scorso mese di giugno.

Il classe 2002 nativo di Linz è nei radar dell’Inter, come di altri club di Serie A. In esclusiva a Interlive.it, Sucic non ha fatto i nomi dei club che lo seguono, ma ha confermato che “c’è stato e c’è un interesse concreto nei miei confronti da parte di squadre italiane”.

Il contratto del fantasista col Salisburgo terminerà a giugno 2025, non a caso si è parlato come possibile nuovo affare a zero dell’Inter, tuttavia la sua volontà è quella di partire adesso: “Non ho intenzione di rinnovare – ha detto a Interlive.it – voglio andarmene e andrò via questa estate“.

Autore di 5 gol e ben 9 assist nella scorsa stagione, a Sucic piacerebbe molto giocare nel nostro campionato: “È uno dei migliori al mondo e ci giocano grandi club. Ho giocato diverse volte contro squadre italiane, mi piace come giocano e mi piace la Serie A”, ha sottolineao Sucic ai nostri microfoni prima di confessarci che il suo idolo non può che essere lui, “Luka Modric“, esempio e compagno in Nazionale.

Sucic è cresciuto in Austria anche calcisticamente, con il passaggio nelle giovanili del Salisburgo (proprietà Red Bull) avvenuto in tenera età. Con la maglia della prima squadra, il numero 10 ha disputato 128 partite, realizzando 18 gol e 19 assist. Due reti le ha siglate in Champions, dove l’anno passato ha affrontato l’Inter di Inzaghi nella fase a gironi.

Susic vuole una big: da Mandzukic a Perisic, la Serie A il campionato ideale

Per Sucic è quindi arrivato il momento di staccare il cordone ombelicale che lo lega al Salisburgo, nel quale è approdato nel febbraio di otto anni fa. Il croato vuole compiere il salto di qualità, trasferendosi in una big europea. Magari di Serie A, dove tanti suoi illustri connazionali si sono espressi ai massimi livelli, da Mandzukic a Perisic solo per non andare troppo indietro negli anni.

Il futuro è dalla sua parte, visto che ha l’età e il potenziale dalla sua per affermarsi ancor di più a livello internazionale, giocando per vincere trofei importanti per arricchire una bacheca che comprende già 5 titoli: 3 campionati e 2 coppe nazionali, vinti tutti con il Salisburgo.