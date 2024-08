Accordo lampo e firma con l’Inter, ufficiale il trasferimento dalla Roma

Affare fatto per l’Inter. I nerazzurri hanno ufficializzato con un comunicato l’avvenuta conclusione della trattativa con la Roma

Countdown iniziato per l’esordio dell’Inter in campionato. Tra due settimane, sabato 17 agosto, saranno proprio i nerazzurri Campioni d’Italia in carica a disputare il match inaugurale della Serie A 2024-25 contro il Genoa in trasferta.

Tra pochi giorni il gruppo a disposizione di Simone Inzaghi si completerà con l’arrivo degli ultimi reduci dagli impegni estivi con le Nazionali ovvero Lautaro Martinez, Thuram, Pavard, Dumfries e De Vrij. E’ rientrato invece Sommer che ha già sostenuto il primo allenamento con i compagni, impegnati venerdì 2 agosto nell’amichevole contro il Pisa all’Arena Garibaldi.

I nerazzurri di Inzaghi non sono gli unici che si stanno allenando al Konami Centre di Appiano Gentile dove sta svolgendo la preparazione pre campionato anche l’Inter Women di Gianpiero Piovani. Il raduno della compagine femminile nerazzurro è cominciato lo scorso 23 luglio e proseguirà dal 4 all’11 agosto con una settimana di allenamenti in a Spizzo in Trentino. Nella località della Val Rendena, le nerazzurre disputeranno anche un match amichevole contro il Parma.

Inter, è fatta: acquistata dalla Roma

Inter Women che è molto attiva sul mercato. Nelle scorse ore, sul sito e sui canali social del club, l’Inter ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Martina Tomaselli. La centrocampista, classe 2001, arriva dalla Roma con un contratto triennale.

Un acquisto fortemente voluto da mister Piovani quello della Tomaselli. Il nuovo allenatore interista ha allenato la centrocampista nella precedente esperienza al Sassuolo nella quale Martina ha totalizzato 63 presenze e 9 gol. Nell’ultima annata, invece, sono state 13 le presenze e 2 i gol segnati con la Roma campione in carica per la seconda stagione consecutiva.

Martina Tomaselli è il secondo acquisto dell’Inter Women nella sessione estiva di calciomercato. Lo scorso 17 luglio, il club nerazzurro ha accolto in prestito dal Bayern Monaco, il nuovo portiere Cecilia Ran Runarsdottir. Hanno lasciato il club, Angela Passeri passata in prestito al Bologna, Gaia Lonati acquistata in prestito dal Parma dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista con l’Inter e Lucia Pastrange, trasferita alla Fiorentina a titolo definitivo. Anna Catelli e Alice Ragazzoli hanno invece lasciato l’Inter con la rescissione contrattuale.

L’Inter Women esordirà in campionato nel weekend del 31 agosto-1 settembre contro la Sampdoria in casa. A seguire trasferta a Napoli prima del Derby con il Milan, previsto nel weekend del 21-22 settembre, lo stesso in cui si disputerà quello di andata a San Siro in Serie A.