Capolavoro Inter, c’è l’annuncio: arriva un Top della Nazionale a zero

Beppe Marotta si è ormai specializzato in grandi colpi a parametro zero: il prossimo potrebbe davvero far saltare il banco

Se il suo grande amico Adriano Galliani – per qualcuno addirittura una sorta di mentore per il neo presidente dell’Inter – si è meritato, nel corso della sua ultraquarantennale carriera, il soprannome di ‘Condor’ per via di alcuni colpi di mercato messi a segno a poche ore dalla chiusura degli scambi, lui, Beppe Marotta, si è specializzato in altro. I tifosi dell’Inter sanno bene a cosa ci stiamo riferendo.

Da quando, nel dicembre del 2018, ha interrotto la sua vincente esperienza alla Juve per passare al club meneghino, l’abile dirigente ha improntato la sua politica di mercato sul termine ‘occasioni‘.

Occasioni da sfruttare, da cogliere al volo, preferibilmente non troppo onerose per le casse societarie. Il palmarés dell’ex Ds della Juve dal suo arrivo a Milano parla da sé sulla bontà di tante operazioni che sono state fruttifere sul duplice campo finanziario e tecnico. Quale miglior mercato se non quello dei parametri zero – un bacino in netta espansione negli ultimi anni – avrebbe potuto essere il terreno preferito di caccia del nuovo ‘Condor del calcio italiano?

Ecco che allora, in ordine sparso, alla Pinetina è arrivata gente come Calhanoglu, Mkhitaryan, Onana, Thuram, Zielinski e Taremi. Niente male per una strategia che è divenuta un vero e proprio marchio di fabbrica del modus operandi del 67enne dirigente varesino.

Nuovo clamoroso colpo di Marotta: ecco Federico Chiesa

Già molto vicino alla Roma, che poi ha virato su Matias Soulé nel ruolo di esterno di destra, Federico Chiesa sta attraversando una fase interlocutoria della sua carriera. Il calciatore, per firmare il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025, vorrebbe una centralità nel progetto bianconero che però né Giuntoli né il neo tecnico Thiago Motta possono al momento garantirgli.

Ecco che allora il prolungamento dell’accordo sarebbe in alto mare. Per diretta volontà del calciatore e del suo entourage. Il figlio d’arte è insomma ai ferri corti col club che, meno di quattro anni fa, lo prelevò dalla Fiorentina investendo qualcosa come 56 milioni, tra prestito e riscatto obbligatorio.

All’orizzonte potrebbe spuntare la clamorosa pista Inter, complice l’intenzione dell’esterno di arrivare a scadenza con la ‘Vecchia Signora’ per poi scegliersi la destinazione migliore per la sua carriera.

“Sono anni che si sostiene che il rendimento di Chiesa fosse legato a chi non lo faceva giocare nella sua posizione. Si è passato tempo a dire che doveva giocare a destra o a sinistra, anche Spalletti parlava di posizione giusta. Poi in Nazionale ha giocato ovunque ed è finito in panchina“, ha tuonato ai microfoni di ‘Radio Radio’ il giornalista Sandro Sabatini.

“Se guardiamo i numeri di Chiesa, anche prima dell’infortunio, non sono numeri per una valutazione così alta. Si tratta di una dinamica di mercato. A Chiesa è stato sempre detto che non giocava bene per colpa dell’allenatore. Federico non è per niente riconoscente nei confronti del club che lo ha pagato 50 milioni e lo ha aspettato per un anno, e ora si è messo in testa di andare via a parametro zero perché il giorno del matrimonio Marotta gli ha mandato un messaggio”, ha maliziosamente concluso Sabatini.