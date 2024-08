Dazn e Now Tv: come vedere l’Inter pagando di meno

Tutti i match dell’Inter tra Serie A e Champions League su Dazn e Now Tv. Ecco come è possibile e quanto dovrete spendere

Conto alla rovescia agli sgoccioli per l’inizio della nuova stagione che vedrà l’Inter impegnata in ben cinque competizioni ovvero Serie A, Champions League, Coppa Italia, final four di Supercoppa Italiana e Mondiale per Club.

Sarà proprio l’Inter a inaugurare il campionato 2024-25 con il match contro il Genoa, in trasferta, previsto sabato 17 agosto alle ore 18.30. Sarà il primo match della stagione più ricca di partite di sempre nella storia nerazzurra. Ebbene c’è la possibilità per voi tifosi di seguirle tutte tra match in chiaro e altri (la maggior parte) a pagamento.

Cominciamo dalle ‘buone’ notizie. Anche per la prossima stagione, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana saranno trasmesse dalle reti Mediaset su Canale 5 e Italia 1. L’Inter disputerà le due competizioni tra dicembre e gennaio con le date della Supercoppa che devono ancora essere ufficializzate.

Per quanto riguarda invece la Serie A e la Champions League, è necessario invece abbonarsi alle emittenti che le trasmettono in esclusiva ovvero Dazn, Sky e Amazon Prime Video. Un abbonamento quest’anno imprenscindibile, considerato che la Champions League, almeno per le partite che coinvolgono squadre italiane, non sarà trasmessa più in chiaro. Mediaset non ha rinnovato i diritti e Sky si è presa l’esclusiva anche per il digitale terrestre con TV8 che manderà in onda ogni martedì uno dei migliori match di giornata tra club esteri.

A chi vuole vedere tutte le partite dell’Inter tra Serie A e Champions League, consigliamo il doppio abbonamento a Dazn e NowTv. Non vi serviranno né decoder né antenna satellitare. Entrambe, infatti, trasmettono i loro contenuti in streaming e sono visibili da smart tv, smartphone, pc, tablet o tramite altri dispositivi come Amazon Fire Stick.

Dazn e NowTv, ecco come vedere tutti i match dell’Inter

Una delle combinazioni che può consentirvi di non perdervi nessun match di Barella e compagni è quella Dazn Standard e Now Tv Sport con formula annuale. Con Dazn Standard è possibile vedere tutte le partite di Serie A (non solo quelle dell’Inter) a 34.99 al mese (con vincolo 12 mensilità) oppure con 359€ (pagamento in unica soluzione) tramite l’attivazione dal sito Dazn.com. In alternativa c’è il piano mensile a 44.99€ con possibilità di disdetta senza vincoli.

Per vedere la Champions, invece, NowTV offre il pacchetto Pass Sport (nel momento in cui vi scriviamo) a 14.99€ al mese con vincolo per un anno. NowTV è attivabile dal sito omonimo tramite registrazione e scelta della tipologia di abbonamento con un metodo di pagamento consentito. Con Now TV, potrete vedere in streaming tutti i match di Champions League trasmessi da Sky, ad esclusione di quelli del mercoledì esclusiva di Amazon Prime Video.

Di fatto, dunque, con 50€ di spesa al mese, attivando Dazn Standard e NowTv con vincolo di permanenza a 12 mesi potrete vedere in streaming quasi tutte le partite dell’Inter tra Serie A e Champions, ad esclusione di quelle europee che andranno su Prime Video. Servizio quest’ultimo che molti verosimilmente possiedono già incluso all’abbonamento Prime all’e-commerce di Amazon. Chi non ce l’ha può attivarlo a 4.99€ mese (con possibilità di disdetta), cifra che porta la potenziale spesa mensile totale a 55€

Attenzione, tuttavia, ad altri aspetti da tenere in considerazione. L’abbonamento Standard a Dazn, ad esempio, consente la visione degli eventi, contemporaneamente, al massimo su due dispositivi ma connessi entrambi alla stessa rete internet. Se si vuole vedere bypassare questo limite occorre abbonarsi al Plus con prezzi a partire da 59.99€ mese. Lo stesso vale per NowTv che permette di vedere i contenuti, con la formula di abbonamento proposta, con un solo dispositivo alla volta. Per vederli su più device occorre aggiungere un surplus di 5€.

Va considerato, tuttavia, anche un altro aspetto tutt’altro che secondario per chi non segue solo l’Inter ma è interessato anche ad altro. Con Dazn Standard e NowTV, avrete a disposizione la copertura pressoché totale di tutti gli sport. Oltre al calcio potrete vedere, ad esempio, su NowTv l’Europa League, la Conference League, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, la Serie C e altri sport come la Formula 1, tutto il Tennis, l’NBA, l’Eurolega di Basket e la MotoGP.

Su Dazn, invece, in aggiunta alla Serie A avrete la Liga spagnola, i canali di Eurosport (con tutta la stagione ciclistica, gli sport invernali, l’Australian Open e il Roland Garros di tennis), il Volley internazionale e il meglio della Boxe.