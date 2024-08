È fatta, addio definitivo all’Inter: l’annuncio del fratello

A dare l’annuncio ufficiale è il fratello del calciatore, e così si chiude definitivamente ogni possibilità di passaggio all’Inter

Forse i nerazzurri penavano di poterlo trattare come opzione di riserva, ultimo nome su cui buttarsi nel caso in cui non fossero riusciti a trovare di meglio. Ma anche quella possibilità va cassata. Già in mattinata era giunte voci un possibile accordo di Ricardo Rodriguez con il Betis Siviglia. Secondo più voci tra il club e lo svizzero, nei giorni scorsi, si sarebbe chiuso un accordo verbale.

L’Inter ci aveva pensato, anche se non è mai arrivata un’apertura definitiva da parte della proprietà. Ma l’impressione è che Inzaghi e la dirigenza abbiano a lungo accarezzato l’idea di prenderlo in rosa, come giocatore esperto e versatile, e soprattutto come profilo low-cost e già attrezzato per affrontare la Serie A.

Ora sappiamo con certezza che Rodriguez firmerà presto per il Betis. La conferma che non andrà all’Inter ma si trasferirà in Spagna ci arriva dal fratello Roberto che, soddisfatto, ha commentato la notizia con la stampa parlando di un accordo con un top club e di un desiderio che diventa realtà.

Così è per sempre sfumato il trasferimento all’Inter forse atteso da Inzaghi. L’allenatore piacentino avrebbe preferito l’ex Torino per coprire il buco in rosa: un laterale sinistro in grado di piazzarsi fra i tre in difesa.

Accordo con il Betis confermato dal fratello: niente Inter, Rodriguez va in Liga

Roberto Rodriguez, che da qualche anno segue la carriera del nazionale svizzero come procuratore, ha commentato con entusiasmo ai microfoni del portale Blue Sport l’annuncio del trasferimento in Liga: “Il Betis è un club top“, ha spiegato l’agente. “Quindi è un desiderio che diventa realtà per Ricardo. Tutta la famiglia è felice che sia andata così“.

L’accordo dovrebbe essere un biennale. Nei prossimi giorni ci saranno le visite, seguite dalla firma ufficiale. L’Inter non deve disperarsi. Non ha di certo perso un campione. A ogni modo, al momento, sulla piazza, non sembra esserci molto di meglio a quel prezzo. E comunque si parla del capitano della Svizzera e del Torino, uno che in quel ruolo lì, da riserva e da jolly, ci poteva stare benissimo per un anno.

Insomma, meglio di Rodriguez c’è poco. E seppure dovesse arrivare un giovane di qualità e belle speranza, bisognerà mettere in conto che Inzaghi lo farà giocare poco, o comunque meno di quanto avrebbe fatto giocare Rodriguez. Il che potrebbe essere un problema.

E a questo punto, bisognerà capire dove l’Inter metterà quei 10 milioni che ci sono a disposizione a bilancio. 10 milioni cui si potrebbero presto aggiungere altri soldi arrivati dalla vendita degli ultimi esuberi.

Meglio non prendere nessuno?

La dirigenza nerazzurra andrà su un braccetto giovane come ha sempre lasciato intendere? Insisterà per prendere il giovane Leoni (con contropartite), lasciandolo poi però alla Samp? O cercherà anche di prendere qualcuno in attacco?

Alla fine, l’Inter potrebbe anche non prendere nessuno, almeno per l’immediato. La dirigenza potrebbe chiedere a Inzaghi di aggregare in rosa un Primavera e di gestirsi con quelli che ha a disposizione (per il ruolo di braccetto sinistro, in teoria, sono utili anche Bisseck e Acerbi). Questo fino al rientro del canadese, che potrebbe arrivare prima del previsto… C’è infatti chi sostiene e Buchanan potrebbe essere a disposizione già a inizio dicembre.

Al massimo, l’Inter potrebbe continuare a premere per Leoni della Sampdoria, ma sempre in vista di un utilizzo futuro, dato che un diciassettenne, in nerazzurro, non giocherebbe nemmeno un minuto in Coppa Italia con Inzaghi…