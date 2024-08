Inzaghi non è stato ascoltato: Rodriguez se ne va in Spagna

Inzaghi voleva Rodriguez (dopo Hermoso) per il ruolo di vice Bastoni, ma Oaktree ha detto no. L’ex Torino giocherà nella Liga

Inzaghi lo voleva per completare il reparto difensivo, piazzandolo alle spalle di Bastoni. Ma il cambio di strategia con l’avvento di Oaktree ha ‘costretto’ i dirigenti dell’Inter a non affondare il colpo. Il fondo non vede di buon occhio l’ingaggio di calciatori in là con gli anni, anche se Ricardo Rodriguez si sarebbe accontentato di un anno con opzione a cifre relativamente contenute.

Rodriguez sarebbe stata una scelta logica, la più giusta. Un giocatore esperto e pronto subito, una sorta di ideale ‘compromesso’ perché, a differenza di Hermoso, sarebbe costato molto meno sotto l’aspetto contrattuale e accettato al contempo un ruolo non di primissimo piano all’interno della rosa. Rodriguez sarebbe venuto di corsa, ma il no della proprietà interista lo ha costretto a valutare altre soluzioni. La più convinente, alla fine, è stata quella rappresentata dal Betis.

Stando alle ultime informazioni di ‘Relevo’, l’ex difensore del Torino è a un passo dalla firma con il club andaluso. Un accordo (biennale) è già stato raggiunto, dunque a meno di clamorosi colpi di scena arriverà la fumata bianca. E anche a breve, perché ormai tutte le parti sono decise a chiudere definitivamente l’operazione. Quello del 32enne è considerato un acquisto ‘strategico’, poiché può fare due ruoli e porta grande esperienza (120 presenze con la Svizzera) a livello internazionale.

Inter, Gasiorowski per Inzaghi: “Deve crescere ancora tanto in fase difensiva”

Il diktat di Oaktree è chiaro: investire sì, ma solo per profili giovani e rivendibili. Nelle ultime settimane sono stati accostati diversi profili, da Zeze del Nantes a Renan dello Zenit passando per Perkovic della Dinamo Zagabria fino a Gasiorowski del Valencia. Proprio quest’ultimo potrebbe essere il famoso ‘Mister X’ di cui si parla per la difesa. Il classe 2005 ha una clausola da 15-20 milioni ed è assistito dallo stesso agente di Josep Martinez, Sergio Barila.

“Mancino di piede, ama avanzare e mettere in evidenza la sua tecnica, ma deve ancora crescere tanto in fase difensiva, soprattutto rispetto agli standard italiani”, il focus di Interlive.it su Gasiorowski fresco vincitore con la Spagna dell’Europeo U-19. “Spesso gioca sull’anticipo e sull’irruenza, però nella difesa a tre di Inzaghi potrebbe essere molto più coperto e quindi sfruttare soprattutto la sua propensione all’impostazione dell’azione, un po’ come avvenuto con Bisseck la scorsa stagione”.