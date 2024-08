L’annuncio su Handanovic: comunicato UFFICIALE dell’Inter

Handanovic ha difeso la porta interista per ben 11 anni vincendo 6 trofei, tra cui lo Scudetto nella stagione 2020/2021

Samir Handanovic torna all’Inter, anche se in realtà non se ne era mai andato. Dopo il ritiro dal calcio giocato, infatti, il portiere ed ex capitano era rimasto in orbita nerazzurra lavorando come scout. Ma ora comincia il bello e anche il difficile per lui, sempre con l’Inter. L’incarico era già noto, però da oggi ha i crismi dell’ufficialità.

Handanovic comincerà la carriera da allenatore, o meglio dire istruttore proprio dall’Inter. A partire della prossima stagione, il 40enne di Lubiana guiderà l’Under 17. Stamane il club di Oaktree ha ufficializzato i tecnici del settore giovanile e uno di loro è proprio lo sloveno, che ha difeso la porta interista per ben 11 anni vincendo 6 trofei, tra cui lo Scudetto nella stagione 2020/2021.

