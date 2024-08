L’ex bomber dell’Inter torna in Serie A: affare a sorpresa

Dopo l’ultima stagione in cui non ha mai trovato la via della rete in campionato, l’attaccante prova a rilanciarsi in A

In questa fase di mercato tutti i club – tanto i piccoli quanto i grandi – stanno tentando di portare a termine delle operazioni che se per le big possono essere considerate di contorno, risultano altresì importantissime per tutte quelle società che vedono nella salvezza l’obiettivo prioritario della prossima annata.

Questo vale anche per una nobile decaduta che, dopo tre anni di purgatorio, è riuscita a risalire nel massimo palcoscenico nazionale. Stiamo parlando del Parma, il cui tecnico Fabio Pecchia, dopo aver fallito l’assalto alla promozione nel 2022/23, è riuscito a vincere il campionato cadetto con largo anticipo, forte di un cammino che ha fruttato ben 74 punti alla formazione emiliana.

L’ambiziosa proprietà americana del club crociato non intende certo soffrire nella stagione di ritorno in Serie A. Ma nemmeno vivacchiare, consapevole che – sull’onda di quanto fatto per esempio dal Monza sempre nel 2023 – è possibile disputare un torneo dignitoso, con qualche soddisfazione da togliersi magari nei match contro le grandi squadre.

E proprio dal settore giovanile di una di queste, nello specifico dall’Inter – club che ha detenuto il cartellino dell’attaccante dal 2018 al 2023 – il Parma intende pescare per rinforzare il suo reparto offensivo.

Mulattieri resta in Emilia: l’ex Inter ci riprova col Parma

Per la verità Samuele Mulattieri, classe 2000, non ha mai disputato alcun match con la maglia nerazzurra. Acquistato dallo Spezia – il giocatore è nativo proprio della città ligure – 6 anni fa, la punta ha girovagato in prestito mostrando tutte le sue doti in particolar modo nella stagione 2022/23, quella disputata in B con la maglia del Frosinone.

Con 12 gol in 28 gare lo spezzino ha contribuito in modo decisivo alla promozione ottenuta dal club ciociario, all’epoca diretto da Fabio Grosso. Dopo un campionato buono, se non ottimo, Mulattieri ha provato il grande salto in Serie A, col Sassuolo che ha acquistato il suo cartellino nell’estate scorsa per 6 milioni di euro.

Purtroppo nella disgraziata annata del club neroverde il giocatore non ha mai trovato la via della rete, retrocedendo mestamente in cadetteria. Difficilmente però i campi della B verranno calcati dall’attaccante, che interessa non poco al Parma del succitato Pecchia. Nell’inevitabile rivoluzione che il Sassuolo sta mettendo in atto per adattare la sua rosa alla nuova realtà della B, uno dei sacrificati potrebbe essere proprio l’ex giocatore del Crotone, voglioso di rivincite dopo una stagione passata all’asciutto.