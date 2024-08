L’Inter piazza un altro colpaccio a zero, che nome: spunta l’indizio

L’Inter deve completare il mercato con un ultimo innesto. Ecco chi potrebbe arrivare in nerazzurro. Lo dicono i numeri…

Quarta amichevole in vista per l’Inter. I campioni d’Italia sono attesi venerdì 2 agosto all’Arena Garibaldi di Pisa, ovviamente tutta esaurita per l’occasione. Sarà una sfida in famiglia tra i fratelli Inzaghi con Filippo che ha appena iniziato la sua ennesima esperienza alla guida di una compagine di Serie B dopo aver allenato Benevento, Venezia, Reggina e Brescia.

Amichevole nella quale Simone Inzaghi non potrà schiera Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, protagonista nelle prime uscite contro Lugano, Pergolettese e Las Palmas, ha accusato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra. L’ex Porto sarà rivalutato la prossima settimana. Intanto, la sua presenza per la prima di campionato è in dubbio.

Chissà se nella sfida contro il Genoa del prossimo 17 agosto, Inzaghi potrà avere a disposizione un nuovo difensore. Da settimane l’Inter è in cerca di un rinforzo per sostituire l’infortunio Buchanan. Svanito Cabal, acquistato dalla Juve, sono numerosi i profili vagliati dalla dirigenza nerazzurra che, su indicazioni di OakTree, cerca un rinforzo giovane e con ampie prospettive di valorizzazione.

Inter, le ultime sul nuovo difensore: ecco le quote

L’ultimo nome che si è aggiunto alla lista dei possibili rinforzi dell’Inter per il reparto arretrato è quello di Yarek Gasiorowski del Valencia, centrale mancino del Valencia classe 2005, recente vincitore dell’Europeo U19 con la Spagna. Il difensore ha una clausola rescissoria di 20 milioni e va in scadenza con il Valencia nel 2025.

L’Inter potrebbe pensarci seriamente. Il nome di Gasiorowski non figura, tuttavia, nei palinsesti scommessa proposti dai vari bookmakers. Come spesso succede, in ogni sessione di mercato, si può scommettere sui possibili nuovi acquisti (per ruolo) delle varie squadre, puntando sulle principali trattative in atto.

Come riporta il sito Agipronews, al momento, il favorito per i bookmakers come prossimo difensore dell’Inter è il polacco Jakub Kiwior dell’Arsenal, il cui arrivo in nerazzurro è quotato a 2.50 su Snai. A seguire c’è l’ex Napoli, il coreano Kim, offerto a 3.50. Segue a quota 5, il duo formato da Vasquez e Bijol, rispettivamente difensori del Genoa e dell’Udinese.

A breve dovrà essere depennato dai palinsesti il nome di Ricardo Rodriguez. Il difensore svizzero, svincolato dal Torino, era dato per favorito tra i concorrenti con una quota molto bassa di 1.70. Tuttavia, le possibilità di vederlo in nerazzurro sono definitivamente sfumate. Rodriguez, infatti, si appresta a diventare un nuovo difensore del Betis Siviglia a parametro zero. L’affare dovrebbe essere formalizzato all’inizio della prossima settimana, quando il difensore si sottoporrà alle visite mediche di rito.