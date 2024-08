Nuovo colpo a zero dell’Inter: “Può diventare un big”

L’Inter lavora ad un colpo a zero molto importante in chiave futura. E un suo connazionale promuove l’acquisto: “Ottimo calciatore”.

L’Inter ragiona sul presente, ma resta uno sguardo molto attento al futuro. La linea verde decisa da Oaktree sta portando Marotta a muoversi anche per costruire la squadra dei prossimi anni e sono diversi i colpi già messi a segno riguardanti giovani promettenti e in grado nel giro di qualche stagione di essere punti di riferimento del club nerazzurro.

E uno di questi potrebbe essere messo a segno la prossima stagione. Il contratto è in scadenza nel 2025 e l’Inter sta ragionando, in caso di un mancato rinnovo, di affondare il colpo per anticipare la concorrenza e garantirsi un giocatore di assoluta qualità oltre che giovane. E nelle ultime ore un suo connazionale ha promosso questo acquisto parlando di un calciatore destinato ad avere una carriera molto importante.

Calciomercato Inter: colpo a zero, l’annuncio

L’Inter lavora per garantirsi un futuro ad alti livelli. Le indicazioni date da Oaktree sono molto chiare e Marotta ormai da tempo sta cercando di individuare i giocatori in grado di poter diventare dei punti fermi della squadra nerazzurra nei prossimi anni. Le idee sono molto chiare e nei prossimi mesi Marotta potrebbe decidere di piazzare un colpo per anticipare la concorrenza.

Stando alle ultime indiscrezioni, per il centrocampo l’Inter starebbe valutando con attenzione il profilo di Sucic. Il croato è in scadenza con il Salisburgo nel 2025 e l’ipotesi è quella di un affondo per portarlo a Milano a zero la prossima stagione e assicurarsi l’erede di Mkhitaryan.

Un profilo molto interessante considerando che si tratta di un calciatore giovane e con un futuro destinato ad essere molto importante. Naturalmente la situazione cambierebbe in caso di un rinnovo con il club austriaco, ma la possibilità di scegliere la squadra da solo potrebbe portare il giocatore a dire no al prolungamento.

E il possibile acquisto di Sucic convince il connazionale Rapajc. L’ex attaccante tra le altre di Perugia e Ancona in un’intervista ai microfoni di Tmw elogia il centrocampista e spinge i nerazzurri a piazzare un colpo importante in ottica futura: “Stiamo parlando di un ottimo calciatore. Potrebbe essere un rinforzo ideale per il club campione d’Italia e con questa maglia è candidato a diventare uno dei big del calcio europeo“. Ora vedremo se l’Inter riuscirà a chiudere questo rinforzo oppure alla fine la spunteranno altri.

🚨ESCLUSIVO LUKA SUCIC🇭🇷 🗣”Non intendo rinnovare il contratto col Salisburgo, voglio andare via questa estate. Se è vero che mi vuole l’Inter? Non faccio i nomi dei club, ma è vero che c’è un interesse concreto di squadre italiane. La Serie A mi piace”https://t.co/rqySUTSnBq pic.twitter.com/OAhVqSq1GI — Interlive (@interliveit) July 31, 2024

Va detto, però, che proprio ai microfoni di Interlive.it Luka Sucic ha detto che non vuole andarsene a zero fra un anno, ma lasciare il Salisburgo già in questa sessione estiva. Il croato ha strizzato l’occhio alla Serie A, “è uno dei campionati migliori al mondo“, confermando che sono interessati a lui diversi club italiani.