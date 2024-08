Pronto l’affare last minute: l’Inter ha il bomber in pugno

Inter, la sorpresa in attacco è dietro l’angolo: può arrivare all’ultimo secondo, ecco il nome del nuovo bomber nerazzurro

Il calciomercato dell’Inter è stato caratterizzato fino a questo momento da fiammate improvvise. E così l’estate nerazzurra promette di essere fino alla fine. C’è un nome caldo che potrebbe diventare rovente per l’attacco di Simone Inzaghi: serve incastrare tutti i tasselli giusti.

Attaccante cercasi. È questa una delle priorità a cui Beppe Marotta dovrà necessariamente dare una grossa rilevanza da qui alle prossime settimane in casa Inter. Ai nerazzurri non basta la firma a zero di Mehdi Taremi che nelle recenti amichevoli ha già mostrato un fiuto del gol fuori dal comune: si cerca un quarto bomber. Il nome di Marko Arnautovic è tra i probabili partenti, si sta cercando la soluzione giusta per far sì che l’austriaco dopo un anno assai deludente possa puntare a cercare altrove nuove fortune.

Arrivato per poco più di 8 milioni dal Bologna, il 35enne ha vissuto una seconda avventura in maglia nerazzurra non del tutto gratificante. Tanti, troppi gli infortuni che ne hanno limitato l’impiego lasciandolo lontano dalle primissime scelte di Simone Inzaghi. E ora la società campione d’Italia sembra avere già in mano l’erede di Arnautovic, un nome che farebbe assai comodo al tecnico piacentino. Tra poche settimane tutto potrebbe diventare ufficiale.

Bomber per Inzaghi: arriva a fine agosto

Via Arnautovic, dentro un attaccante utile alla causa nerazzurra senza impattare eccessivamente sull’economia interista. È questo il diktat che la dirigenza di Viale della Liberazione si è imposta. Ed in tal senso il profilo che parrebbe destinato a prendere quota da qui a fine agosto potrebbe arrivare dalla Serie B.

Si tratterebbe di un ritorno in piena regola per Andrea Pinamonti il cui cartellino è stato sotto controllo della ‘Beneamata’ per anni. Nell’estate 2023, poi, il passaggio a titolo definitivo al Sassuolo con cui sfortunatamente è retrocesso qualche mese fa in Serie B. Adesso la chiamata di Marotta potrebbe ingolosire la punta 25enne che farebbe comodo ai campioni d’Italia anche nell’ottica dell’inserimento nelle liste di prodotti del vivaio.

Un incastro perfetto, con Pinamonti che si ritroverebbe a competere in una grande squadra e Simone Inzaghi che avrebbe a disposizione una (quinta) punta ancora giovane, affamata e che ha dimostrato di saperci fare sotto porta. Se si dovesse sbloccare la situazione legata ad Arnautovic, che rimane in scadenza il 30 giugno 2025 con i nerazzurri, allora il nome di Pinamonti potrebbe effettivamente prendere quota, Gudmundsson a parte.

Nella sua ultima stagione con il Sassuolo, coincisa con la retrocessione in cadetteria, il 25enne di Cles ha collezionato 12 reti e 2 assist in 40 presenze. Un bel salto di qualità considerando che sempre in maglia neroverde, un anno prima, il bomber non aveva siglato più di 5 gol.