UFFICIALE, Oaktree ha chiuso l’operazione: 15 milioni di euro

Oaktree ha chiuso ufficialmente l’affare incassando 15 milioni: il bilancio di un’esperienza tutt’altro che positiva

La paura più grande dei tifosi nerazzurri all’indomani della cessione delle quote da parte di Zhang al fondo Oaktree è stata quella di essere finiti nelle mani di speculatori senza scrupoli. Gente pronta a sacrificare qualsiasi ambizione sportiva in nome del guadagno. Per ora, a pochi mesi di distanza dal passaggio di proprietà, i californiani non hanno dato prova di voler trattare l’Inter come una gallina da spennare. Non hanno venduto nessun top-player e non hanno appartato tagli alle spese base.

Prima di lavorare con il club nerazzurro, Oaktree era già stato coinvolto in altre avventure sportive. Nel 2020 aveva rilevato l’80% di un club della seconda serie francese: il Caen. In quel caso, però, il fondo californiano ha subito imposto una chiara politica di risanamento economico, con drastici tagli agli investimenti e parecchi licenziamenti.

Dopo quattro anni il Caen è passato ufficialmente da Oaktree a un nuovo proprietario: il fondo californiano avrebbe incassato, secondo quanto rivelato, intorno ai 15 milioni. E a comprare le quote è arrivato il fondo di Kylian Mbappé, la stella della nazionale francese, da poco trasferitasi a zero dal PSG al Real Madrid.

Mbappé che da ragazzino aveva giocato proprio nel Caen ha voluto dunque spendere circa 15 milioni di euro tramite il suo fondo di investimento Coalition Capital per acquisire l’80% del capitale del club. La spesa non dovrebbe fermarsi a questo primo esborso. L’attaccante dovrebbe anche pagare anche parte del debito del club francese ancora attivo.

Mbappé azionista di maggioranza del Caen: Oaktree incassa 15 milioni

Kylian Mbappé ha annunciato ufficialmente l’acquisito dell’80% delle azioni del club con un comunicato condiviso nella giornata di ieri, mercoledì 31 luglio. Nel comunicato si legge che la PAC Invest, la società (fondamentalmente strumentale) guidata da Pierre-Antoine Capton, produttore audio televisivo e membro della dirigenza, manterrà la propria partecipazione nel Caen pari al 20%.

In realtà non è stato rivelato l’importo esatto della transazione, ma si stima che il valore dell’acquisto potrebbe essere compreso tra i 15 e i 20 milioni di euro. Almeno, fino a un mese fa, Oaktree cercava compratori disposti a spendere quella cifra. Ma perché Kylian Mbappé si è esposto per diventare azionista di maggioranza del club francese?

In Francia scrivono che il motivo è puramente passionale. L’attaccante sa che, finanziariamente parlando, il Caen è una società in seria difficoltà, e ha voluto salvarla da una crisi che dura da troppi anni. Il fondo di Mbappé nel comunicato ha anche ringraziato Oaktree, lasciando intendere che i californiani hanno fatto il possibile per limitare i danni e tenere a galla una società a un passo dal fallimento.

L’esperienza degli americani con il Caen

Ma com’è andata, alla fine, l’esperienza di Oaktree con il club francese? La questione interessa molto ai tifosi nerazzurri che, analizzando la situazione del Caen, potrebbero farsi un’idea della capacità manageriali e strategiche del fondo… Ebbene, i media transalpini spiegano che Oaktree, dopo l’acquisizione del 2020, ha voluto inaugurare un progetto di ristrutturazione completa della società. Ha venduto parecchi giocatori, ma senza smantellare la squadra. Ha anche portato avanti degli acquisti adeguati per la categoria. Alla fine, però, ci ha rimesso un sacco di soldi. Per questo, dopo un periodo di lento declino, gli americani hanno svenduto le quote.

Il Caen è stato fondato nel 1913, ma è riuscito a imporsi nel calcio che conta solo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Nel 1985 passò da squadra amatoriale a squadra professionistica, e nel 1988 arrivò il Ligue 1. In quegli anni aveva rischiato però più volte la bancarotta, nonostante ciò era riuscito ad aggiudicarsi una storica qualificazione in Coppa UEFA.

Dopo tre anni in massima serie era poi tornato in seconda divisione. Nel 2002 c’era stata una nuova promozione. Poi nel 2019, in preda a tenacissime difficoltà finanziarie, era retrocesso nuovamente e aveva di nuovo rischiato il fallimento per forte indebitamento. L’anno dopo il club era passato appunto nelle Oaktree Capital Management. Il fondo aveva nominato Olivier Pickeu nuovo presidente.

15 milioni… Molti interisti si sono chiesti se, a questo punto, a Oaktree non conveniva di più tenersi il Caen come seconda squadra dove mandare certi giocatori impossibili da piazzare altrove. Vedi Correa. Vedi Radu…