Arnautovic via dall’Inter, arriva l’annuncio ufficiale

L’ex attaccante del Bologna, fresco di riscatto definitivo da parte dell’Inter, potrebbe concludere a breve la sua esperienza in nerazzurro

Lo aveva sognato per anni, il suo ritorno a Milano. Sentiva di aver fatto vedere se non pochissimo del suo repertorio in quei miseri 56′ giocati nella stagione 2009/10 quando, appena ventenne, era approdato a Milano in prestito dal Twente. La sua carriera sarebbe poi partita di slancio già dalle stagioni successive, quando si è fatto valere a suon di gol ed assist con la maglia prima del Werder Brema, poi di Stoke City e West Ham.

La voglia di affermarsi in Italia ha poi portato Marko Arnautovic a vestire la maglia del Bologna per due anni, dal 2021 al 2023: un biennio condito da 14 gol totali in Serie A e da una centralità clamorosa dal punto di vista tattico. Meno di un anno fa poi, alla fine di una lunga trattativa, ecco tornare la possibilità di vestire la maglia nerazzurra: un sogno diventato realtà, pur nella consapevolezza di partire dietro alla coppia di titolari Lautaro-Thuram nelle gerarchie di Simone Inzaghi.

Peccato che però, complici un paio di infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo per diverse settimane, il rendimento dell’austriaco nella pur positivissima stagione della Beneamata non sia stato all’altezza. Negli occhi dei tifosi interisti – che mai hanno fatto mancare il loro supporto al centravanti – ci sono tanti gol apparentemente facili sbagliati a tu per tu col portiere avversario di turno.

Non sono mancate alcune magie, che sono lì a testimoniare un talento che resta intatto nonostante le 35 primavere, ma certamente lo stesso nativo della provincia di Vienna si sarebbe aspettato di far meglio. Una nuova occasione potrebbe presentarsi con la nuova stagione, quella che ha visto anche l’arrivo di un diretto concorrente nel ruolo come l’iraniano Taremi, ma alcune nubi si starebbero addensando sul futuro in nerazzurro del giocatore.

Arnautovic, arriva il consiglio dell’ex giocatore

Intervistato dal quotidiano austriaco Heute, l’ex giocatore di Milan e Fiorentina Riccardo Montolivo ha parlato della situazione legata all’impiego in campo del centravanti titolare di ben 116 presenze con la maglia della sua nazionale.

“Arnautovic è attualmente solo il quarto attaccante dell’Inter. Marko deve chiedersi cosa vuole: può essere importante per i nerazzurri se gioca 20 o 30 minuti. Ha qualità. È una questione di testa: se sente fiducia ed è convinto, allora sarà importante per l’Inter. Altrimenti deve andare via“, il consiglio dell’ex centrocampista azzurro.