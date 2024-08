Lo voleva l’Inter e ora lo prende il Milan: operazione ai dettagli

Un vecchio obiettivo dell’Inter è vicinissimo al Milan: se lo prende Fonseca per rinforzare la fascia

È quasi fatta: dopo più di un mese di trattative, l’operazione sembra ora ai dettagli. Il Milan continua a muoversi sul mercato per ridurre il gap con i nerazzurri. Dopo Morata e Pavlovic, il duo Furlani-Moncada sta accelerando per far trovare al tecnico portoghese al ritorno dalla tournée americana un centrocampista centrale, un portiere e un terzino destro graditi a Ibra. Servono infatti un rinforzo a centrocampo, un vice Maignan e un titolare sulla fascia.

Per il portiere, l’affare può chiudersi in fretta: i rossonero trattano con il Cagliari per Scuffet sulla base del prestito oneroso (mezzo milione circa) con diritto di riscatto. Poi si continua a trattare con Tottenham e Monaco per Emerson Royal e Fofana. La priorità, ovviamente, è oggi quella di arrivare subito a chiudere per un laterale destro bravo a difendere dopo il brutto infortunio rimediato da Florenzi.

Dopo molte incertezze, sembra però che la trattativa con gli Spurs possa finalmente arrivare a una definizione. Il Tottenham ha tenuto duro finora, ma Emerson Royal sta insistendo per essere ceduto: vuole fortemente il Milan. A oggi, tra domanda e offerta, sembra esserci uno squilibrio minimo. Con un milione o due in più, il Milan prende quindi l’ex obiettivo dell’Inter e tappa il buco sulla fascia. A 13 milioni, insomma, si chiude.

Il profilo è discreto. Tecnicamente, Royal ha sempre dimostrato buone qualità. Sa interpretare bene la doppia fase, anche se ultimamente, in difesa, si è mostrato un po’ troppo discontinuo. Anche dal punto di vista fisico, a venticinque anni, sembra aver perso qualcosa rispetto agli anni spagnoli. Corre meno e viene da un paio di stop allarmanti.

L’Inter ha seguito a lungo l’inglese. Piero Ausilio si era accorto di lui prima che arrivasse al Barcellona, quando insomma esplose al Betis. Di certo, il ds nerazzurro trovò l’intesa con il giocatore e i suoi agenti ma non riuscì a trovare il vil denaro per accontentare il Betis. L’Inter si è orientò su altro, scavando in Olanda Denzel Dumfries. L’ex PSV firmò un contratto quadriennale con i nerazzurri (quell’accordo che ora il club ha intenzione di rinnovare al più presto)

E la spesa complessiva fu di 12,5 milioni di euro più 2,5 di bonus legati a presenze e qualificazione in Champions. Il Barça, che godeva dalla comproprietà del cartellino del terzino brasiliano, investì invece intorno ai 9 milioni per toglierlo al Betis. All’Inter, l’operazione sarebbe costata più di 20 milioni.

Il brasiliano, dopo un’esperienza non troppo esaltante in Inghilterra, vuole trasferirsi a Milano, da Fonseca. I rossoneri hanno ritoccato leggermente al rialzo la proposta per venire incontro agli Spurs ma soprattutto alla volontà del terzino ex Barcellona. Royal sta disputando le amichevoli con il Tottenham da titolare ma si sente già un ex. Ormai ha fatto capire a tutti che vuole iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in Serie A.

Ritorno e rinnovo

Presto Denzel Dumfries tornerà dalle vacanze. E l’Inter sta per preparargli un’accoglienza particolare. Appena a Milano, l’ex PSV incontrerà Ausilio e Marotta per definire l’accordo per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2025. Così, se tutto andrà secondo i piani, nei prossimi giorni è previsto un incontro fra gli agenti dell’olandese e il club nerazzurro per provare a chiudere il prolungamento fino al 2028.

L’esterno destro dovrebbe rientrare sabato o al massimo domenica. Secondo quanto riferito, avrebbe già aperto al rinnovo. In caso di fumata bianca guadagnerà 4 milioni a stagione più bonus. Nella speranza che dopo due stagioni passate con la testa rivolta alla Premier si concentri solo sull’Inter.

Mister Inzaghi crede molto in Dumfries, lo ha sempre fatto. Ora l’olandese deve ripagarlo della fiducia. Prima con il rinnovo e poi sul campo. La telenovela del prolungamento è durata troppo e un nuovo caso Skriniar sarebbe insostenibile per l’Inter.