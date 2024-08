Taremi ko e nuovo attaccante dal mercato: cosa filtra dall’Inter

Taremi starà fuori 15-20 giorni e salterà la prima giornata di campionato col Genoa. Settimana prossima possibili nuovi esami

L’infortunio di Taremi ha scosso un po’ l’ambiente nerazzurro, anche se il problema accusato dall’iraniano non è serio stando ai primi esami. “Risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra”, recita il bollettino dell’Inter. L’iraniano dovrebbe sottoporsi a nuovi esami la prossima settimana, allo stato attuale lo stop sarà di circa 15-20 giorni e lo costringerà a saltare la prima di campionato in programma il 17 agosto in casa del Genoa.

Taremi aveva ben impressionato in questo pre-campionato, andando sempre a segno e dimostrando uno stato di forma già eccellente. Il suo infortunio ha gettato nello sconforto tanti tifosi interisti, per molti di loro l’ex Porto era ed è l’unica alternativa credibile alla coppia titolare composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

In sostanza c’è scarsissima fiducia nei confronti Marko Arnautovic, che l’anno passato è stato spesso fuori a causa di problemi fisici. Anche il club non considera affidabile l’austriaco, tanto che da mesi si è messa in moto alla ricerca di un potenziale acquirente.

Fin qui la ricerca è stata un fallimento, anche perché parliamo di un calciatore avanti con gli anni e con un ingaggio lordo di circa 7 milioni di euro. Più o meno come quello di Correa, lui proprio del tutto fuori dal progetto ma ancor più difficile da piazzare altrove.

Il ko di Taremi può paradossalmente ‘rilanciare’ le quotazioni di Arnautovic, dato che dall’Inter non filtra l’intenzione di tornare sul mercato per acquistare un’altra punta, come invocato invece da tantissimi tifosi sui social e, quasi sicuramente, vorrebbe Simone Inzaghi.

Ko Taremi, ma l’Inter non torna sul mercato: i ‘jolly’ a disposizione di Inzaghi

Il tecnico piacentino di punte ne vorrebbe addirittura cinque (come quarto l’islandese Gudmundsson, che però è diretto alla Fiorentina) visto il maggior numero di impegni nella stagione in partenza. Ma, a meno di ripensamenti, l’Inter non lo accontenterà perché il guaio fisico dell’iraniano non è grave e perché, almeno numericamente, è coperta davanti proprio con Arnautovic e lo stesso Correa…

Da qui al ritorno di Taremi, quindi, Inzaghi dovrà fare di necessità virtù. Ovvero puntare di più su Arnautovic, ma andandoci al contempo cauto considerata la sua fragilità fisica, oppure ‘inventarsi’ qualcosa, come per esempio l’avanzamento in attacco di Mkhitaryan o Zielinski.