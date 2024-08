“Un trampolino di lancio”: UFFICIALE Inter, affare in prestito

Ulteriore uscita per l’Inter nella sessione estiva di mercato, saluta il giovane difensore Stante. Firma con la Pergolettese e sogna in grande: “Un onore essere qui”

Sono sempre meno i calciatori disponibili nell’organico di Simone Inzaghi. La dirigenza dell’Inter continua la propria operazione di assottigliamento delle file in organico per permettere al tecnico di avere una squadra completa in ogni reparto e senza surplus, legati soprattutto alla folta presenza delle giovani leve che hanno terminato il proprio periodo di formazione nella Primavera nerazzurra lo scorso anno alle dipendenze dell’ormai ex tecnico Cristian Chivu.

A mezzo di una nota ufficiale il club ha infatti comunicato la cessione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive del giovane difensore Francesco Stante, protagonista di una buona stagione al netto di un numero notevole di presenze in campionato. Quest’ultimo ha da subito raggiunto l’intesa con la Pergolettese, società militante nel Girone A della Serie C, grazie alla spinta propulsiva del lavoro svolto dalla dirigenza con la controparte locale, con cui erano state già promosse operazioni in passato.

“Ho fatto tutta la trafila nell’Inter”, ha raccontato Stante nel suo primissimo intervento pubblico a margine della presentazione ufficiale come nuovo giocatore della Pergolettese. “Lo scorso anno ho giocato quasi tutte le panchine alle dipendenze di mister Chivu e sono cresciuto, ora mi sento pronto per questa nuova avventura. Spero possa essere un trampolino di lancio per il calcio dei grandi. Per me è un onore essere qui“, ha poi aggiunto il giovane calciatore.

Stante avrà dunque modo di mettersi in mostra sin da subito in un campionato pur sempre molto ostico e calcherà gli stessi campetti di Paolo Raimondi, altro ex calciatore prodotto del vivaio dell’Inter. “Sono felice di ritrovarlo, siamo cresciuti insieme lì. Bello avere una conoscenza così nel gruppo, mi aiuterà ad integrarmi”, ha quindi commentato il nuovo acquisto della Pergolettese.

Al calciatore le migliori fortune per la nuova stagione ormai prossima a prendere il via sul campo con il personalissimo obiettivo di far rientro all’Inter il prossimo anno nella speranza di poter esser preso in considerazione da Inzaghi nella Prima Squadra. Sogno condiviso di tutti i baby talenti del vivaio nerazzurro.