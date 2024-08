Asse Inter-Siviglia: non solo Agoumé, colpo a sopresa di Marotta

L’asse tra l’Inter e il Siviglia potrebbe non essere calda solo per Agoumé: ecco il colpo a sorpresa di Marotta per Inzaghi

La fine dell’avventura all’Inter di Lucien Agoumé è ormai un dato di fatto. Il giovane mediano francese classe 2002, in nerazzurro dal 2019, anche se con in mezzo diversi prestiti in giro per l’Europa, infatti, ha fatto ritorno a titolo definitivo al Siviglia, un’operazione importante per le casse nerazzurre.

Con il club spagnolo, la dirigenza della Benamata ha trovato un accordo per cinque milioni di euro e il 50% su una futura rivendita del calciatore, condizioni convenienti a cui sono convenute le parti.

Ma le contrattazioni non si sono fermate solo al mediano. Durante la trattativa per Agoumé, Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero averne approfittato anche per chiedere delle informazioni su quello che potrebbe diventare il difensore centrale di piede mancino che possa sostituire all’occorrenza Alessandro Bastoni per Simone Inzaghi.

Partendo dal presupposto che sono altri i calciatori che hanno la priorità per quella mattonella di campo per l’Inter – uno su tutti Nathan Zézé del Nantes -, l’operazione con gli andalusi potrebbe risultare più fattibile sia per i costi, sia per la disponibilità del Siviglia di lasciarlo partire. Ma vediamo meglio i dettagli.

Non solo Agoumé, asse Inter-Siviglia per Salas: ecco le cifre per il braccetto spagnolo

Kike Salas, è lui il calciatore su cui l’Inter potrebbe aver messo gli occhi addosso. Classe 2002 – quindi in linea con le richieste di ringiovanire la squadra della nuova proprietà, il fondo di investimento statunitense Oaktree -, perfetto come braccetto in una difesa a tre, e soprattutto perfetto come sostituto dell’azzurro, ha un contratto in scadenza nel 2026 con gli andalusi che, dicevamo, faciliterebbe le cose per la dirigenza del club di viale della Liberazione.

Lo spagnolo, infatti, potrebbe arrivare alla corte di Inzaghi per una cifra che si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro, ma anche con la formula del prestito con diritto di riscatto. In più i suoi 188 centimetri d’altezza, la capacità di impostazione dell’azione e un’ottima tecnica di base potrebbero essere fattori decisivi.

Come dicevamo (ancora), non è lui il nome in cima alla lista dei desideri di Marotta e compagni, ma potrebbe essere un’ottima alternativa qualora le richieste dei francesi per Zézé dovessero non essere in linea con l’offerta dell’Inter, motivo per il quale la pista sarebbe stata iniziata a sondare.