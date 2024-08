Comunicato ufficiale dell’Inter, un attaccante ha firmato con una Big

Altra operazione conclusa per l’Inter. Il club nerazzurro ha ufficializzato il trasferimento a titolo temporaneo

Con l’inizio di agosto è cominciato ufficialmente il conto alla rovescia in vista dell’inizio del prossimo campionato. Sembra ieri quando l’Inter festeggiava lo Scudetto della seconda stella e, invece, eccoci a pochi giorni dal via ufficiale di un’annata che si prospetta alquanto ricca di impegni per gli uomini di Inzaghi.

Saranno proprio i nerazzurri a inaugurare la Serie A 2024-25 con il match, in trasferta, contro il Genoa previsto sabato 17 agosto alle 18.30. Per prepararlo al meglio, Barella e compagni sosterranno altri due match amichevoli dopo quello con il Pisa, contro Al Ittihad e Chelsea. Partite che inframmezzeranno la conclusione della preparazione estiva al Konami Centre di Appiano Gentile.

Nel centro sportivo nerazzurro si è radunata recentemente anche l’Inter femminile agli ordini del nuovo allenatore, Gianpiero Piovani, ingaggiato al posto di Rita Guarino dopo la precedente esperienza in Serie A con il Sassuolo. Le ragazze, dopo i primi dieci giorni di allenamenti casalinghi, dal 4 all’11 agosto si trasferiranno a Spizzo, in Val Rendena per proseguire la preparazione in vista del debutto in campionato, previsto a fine agosto.

Inter, la cessione è ufficiale: ha firmato con il Panathinaikos

Alla stregua della compagine maschile, anche l’Inter Women è impegnata sul mercato. Lo conferma il recente arrivo dalla Roma, a titolo definitivo, di Martina Tomaselli, giocatrice già allenata da Piovani a Sassuolo, che ha firmato un contratto triennale. Quello della Tomaselli è il secondo acquisto per l’Inter dopo quello del portiere Cecilia Ran Runarsdottir, presa in prestito dal Bayern Monaco.

Inter Women che è attiva anche nelle cessioni. L’ultima è stata ufficializzata nelle scorse ore con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito ufficiale nerazzurro.

L’attaccante classe 2004, Maja Jelcic si trasferisce in Grecia al Panathinaikos con la formula del prestito con diritto di riscatto. Lo giocatrice è stata tesserata dall’Inter nella scorsa stagione. Era arrivata all’Inter Women dal club bosniaco Zenski Sarajevo con un contratto di due anni. Il Panathinaikos femminile è una delle compagini più rappresentative del calcio greco. Lo scorso anno ha concluso il campionato al terzo posto, dietro Paok Salonicco e Ofi Creta.

La cessione della Jelcic si aggiunge a quelle già formalizzate nei giorni scorsi. Hanno lasciato l’Inter, Angela Passeri acquistata dal Bologna, Gaia Lonati presa dal Parma e Lucia Pastrange, nuova giocatrice della Fiorentina. Rescissione contrattuale invece per Anna Catelli e Alice Ragazzoli. Entrambe proseguiranno la loro carriera nel Parma.