L’Inter sfida Juve e Milan: bagarre per l’astro nascente del Brasile

L’Inter può inserirsi all’improvviso in un calciatore seguito a stretto giro di posta anche da Juve e Milan: è l’astro nascente del Brasile

Il campionato di Serie A inizierà poco dopo la metà di agosto, leggermente in anticipo rispetto agli anni passati, e siamo già sicuri che Inter, Milan e Juve torneranno a sfidarsi per le primissime posizioni in graduatoria e in maniera sempre più serrata per lo scudetto. Intanto, però, il calciomercato va avanti e potrebbe cambiare tanto per la formazione e il futuro delle tre squadre, per il 2024/25 e non solo.

Il raggio di squadre così importanti, però, non si rivolge solo all’immediato o alle operazioni prossime, ma anche al futuro e proprio tra i profili che potrebbero entrare nel mirino dei tre club principali in Italia c’è Lorran. Per chi non l’avesse mai sentito nominare, si tratta di un trequartista brasiliana e di scuola verdeoro che è legato al Flamengo da un contratto fino a giugno 2025.

È molto bravo nel dribbling, ha un controllo di palla estremamente preciso e la sfera resta costantemente attaccata ai suoi piedi, per cui spesso risulta imprendibile per i diretti avversari. Inoltre, colpisce per la sua qualità nello stretto, grazie alla quale riesce molto spesso a divincolarsi in situazioni difficili e uscirne vittorioso, aprendo le difese avversarie.

L’Inter mette gli occhi su Lorran: l’operazione resta difficile

Come abbiamo scritto, Lorran al momento è in forza al Flamengo, club in cui è cresciuto e che potrebbe essere sempre di più una vetrina per lui. Al momento, infatti, a soli 18 anni è già nel giro della prima squadra, ma è anche vero che spesso gioca solo degli spezzoni di partita e non è ancora titolarissimo per gerarchie.

La sua esplosione sta andando avanti con i giusti step, ma ciò non ha inibito l’interesse di grandi club internazionali, tra cui Milan e Juventus, che seguono da mesi le sue prestazioni, senza però essere andati avanti nelle trattative con i brasiliani. A loro bisogna aggiungere anche l’Inter, ma non già per il 2024, semmai da gennaio in poi.

Il grosso problema per la trattativa potrebbe essere la valutazione che ha già raggiunto il ragazzo. In Sud America, infatti, sono convinti che il costo del suo cartellino sia già di 50 milioni di euro. Certo, dovrà prima rinnovare il contratto con il club rossonero.