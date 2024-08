Torna dopo tre anni, colpo a sorpresa per l’Inter

Non sono ancora finiti i movimenti di mercato sul fronte d’attacco nerazzurro: il classe ’99 potrebbe fare il clamoroso ritorno a casa

Il raduno e le amichevoli estive, nonché gli impegni con le nazionali disseminati qua e là nel calendario, sono storicamente tra gli eventi più temuti dagli allenatori e dalle dirigenze. Il motivo è semplice: la possibilità di un infortunio, di una noia muscolare, o peggio ancora di un trauma che costringa l’atleta, magari un nuovo acquisto, ad un lungo stop, è sempre dietro l’angolo.

In casa Inter tali preoccupazioni si sono fatte concrete con l’infortunio patito da Mehdi Taremi, l’attaccante ex Porto tra i più in forma in questo avvio di stagione.

“Mehdi Taremi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana“, recita una nota ufficiale del club nerazzurro emessa il 1 agosto, prima dell’amichevole che i Campioni d’Italia avrebbero sostenuto – e poi pareggiato in extremis – contro il Pisa di Pippo Inzaghi.

Per l’iraniano lo stop previsto si aggira intorno alle 2-3 settimane: da più parti si vocifera la possibile intenzione del club di tornare sul mercato a caccia di una nuova punta ma, se questo dovesse avvenire, non sarebbe legato alla pur evidente grana dell’indisponibilità di Taremi. I ragionamenti in essere riguarderebbero infatti il futuro di Marko Arnautovic.

Pinamonti, ecco il cavallo di ritorno: Marotta ci pensa

L’attaccante austriaco, diventato da poco un giocatore dell’Inter a titolo definitivo dopo il riscatto obbligatorio ad 8 milioni esercitato col Bologna, forse non convince appieno. Nonostante la scusante di alcuni fastidiosi infortuni che ne hanno limitato la resa nella stagione scorsa, Arnautovic ha comunque deluso le aspettative.

La differenza di peso offensivo quando l’ex Wolfsburg è stato schierato titolare (e anche quando è entrato dalla panchina) è stata evidente. La società meneghina sta riflettendo seriamente su una sua possibile cessione, accompagnando magari l’operazione con un contestuale arrivo. Anzi, si tratterebbe di un ritorno a casa dopo tre anni.

Ceduto al Sassuolo per 20 milioni giusto un anno fa, Andrea Pinamonti è stato tra i pochi a salvarsi nella disastrosa stagione del club emiliano, conclusosi con una tanto dolorosa quanto inaspettata retrocessione. 11 gol in 37 gare di campionato è stato il ragguardevole bottino del nativo di Cles, che legittimamente può aspirare a restare nel massimo campionato, anziché disputare una cadetteria che avrebbe meno appeal della Serie A.

L’occasione, guarda il destino, potrebbe arrivare proprio dall’Inter, dalla sua Inter, a caccia di una quarta punta prolifica dal punto di vista realizzativo e che avrebbe il vantaggio di conoscere alla perfezione l’ambiente nerazzurro.