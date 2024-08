Affare in casa Manchester United, l’Inter lo “prenota” per il 2025

Un rinforzo stellare per l’Inter del futuro: Marotta lo ha già puntato, occasione d’oro dal Manchester United

Attenzione al presente, con un particolare focus sul futuro. Beppe Marotta non si ferma e ha già in mente alcune situazioni di mercato che potrebbero far felici i tifosi nerazzurri. C’è una suggestione che sta lentamente prendendo corpo e che vorrebbe una stella del Manchester United in uscita e pronto a sbarcare a Milano: il sogno di Marotta può realizzarsi nel 2025.

È tutto pronto, o quasi, per una stagione da grande protagonista. Lo ha già dimostrato l’anno scorso schiacciando con grande facilità la concorrenza nella corsa Scudetto. L’Inter di Simone Inzaghi punta al bis, al tricolore numero 21 e soprattutto a tentare l’all-in in Champions League, palcoscenico nel quale l’eliminazione contro l’Atletico Madrid di qualche mese fa ha lasciato parecchio amaro in bocca. I campioni d’Italia sono stati fino a questo momento tra i club più attivi in sede di calciomercato, arrivando ad accontentare in maniera brillante le richieste del tecnico piacentino.

Inzaghi si ritrova un Mehdi Taremi in più in attacco e non è affatto detto che altro – in entrata – si possa muovere da qui ai prossimi giorni: molto dipenderà da Arnautovic. La mediana si è arricchita con la firma di Piotr Zielinski che promette di essere uno degli affari più azzeccati dell’estate. Il polacco, arrivato come Taremi a zero, sarà una grande alternativa per i tantissimi impegni che l’Inter dovrà affrontare nei prossimi mesi. Ma intanto, come anticipato, c’è un’idea che lentamente si sta facendo strada per il 2025: il big può lasciare il Manchester United per i nerazzurri.

Inter, ecco la stella dello United: affare prenotato

Una stagione nella quale, ancora una volta, il Manchester United ha deluso. Erik ten Hag è stato confermato nonostante tutto anche se all’Old Trafford continua a irrobustirsi l’idea dell’ennesima rivoluzione. In tal senso, per l’estate 2025, potrebbe fare le valigie un top player su cui Marotta ha messo gli occhi.

Il 32enne Casemiro potrebbe finire per vestire la maglia dell’Inter. Una suggestione che intriga non poco i vertici nerazzurri, ben consapevoli che il brasiliano potrebbe rappresentare un’occasione d’oro per il centrocampo nerazzurro.

In scadenza il 30 giugno 2026, è assai probabile che Casemiro possa avviarsi verso l’addio con un anno d’anticipo: e Marotta potrebbe farsi avanti, approfittando della situazione. Il nodo più grande resta, chiaramente, l’ingaggio: improponibile l’idea che il brasiliano, a Milano, continui a percepire i quasi 18 milioni che annualmente incassa al Manchester United.

Casemiro piace e anche molto a Marotta, al momento non vi è nulla di concreto. Ma nei prossimi mesi la situazione potrebbe evolversi, con il presidente dell’Inter pronto a sondare concretamente il terreno per capire la fattibilità dell’eventuale operazione.

Un colpo da favola quello che può mettere a segno la dirigenza di Viale della Liberazione che regalarebbe una diga in mezzo al campo di grande qualità e quantità a Simone Inzaghi. Nella sua ultima stagione il classe ’92 ha giocato in 32 occasioni con 5 gol e 3 assist vincenti all’attivo, tra Premier League e coppe.