Bomba dalla Spagna: “100 milioni per Bastoni”

Una notizia clamorosa dalla Spagna sta facendo tremare i tifosi dell’Inter: sarebbe addirittura da 100 milioni di euro l’offerta per Alessandro Bastoni

L’Inter prosegue l’opera di rafforzamento della squadra con pochi e mirati colpi, ma cercando di trattenere i calciatori più importanti, che potrebbero fare la fortuna di Simone Inzaghi anche nel prossimo futuro, dopo la conquista della seconda stella. Tra questi c’è anche Alessandro Bastoni, il braccetto di sinistra ideale per il gioco del tecnico di Piacenza che a furia di incursioni, assist e grandi prove nella retroguardia gode di un’ottima reputazione internazionale.

Ma è anche interista e molto legato all’Inter, per cui qualsiasi avvicinamento o idea che ci sia stata nei suoi confronti da parte delle maggiori big internazionali, in primis il Manchester City, che è stata la più seria nel tentativo di portare il difensore in Inghilterra. Alla fine, non se n’è fatto nulla e il club campione d’Italia è stato ben felice di tenerlo con sé, ma il destino del centrale potrebbe cambiare di nuovo e all’improvviso.

Secondo quanto riportato quasi all’improvviso da ‘el gol digital’, infatti, il Real Madrid è sempre più interessato al difensore, ritenuto ideale per la sua idea di gioco, per lo stile del club e anche per le esigenze di Carlo Ancelotti, che segue da tempo il centrale. La richiesta dell’Inter sarebbe addirittura di 100 milioni di euro, cifra a cui i Blancos, secondo la stampa spagnola, potrebbero arrivare.

La bomba su Bastoni al Real Madrid: come stanno le cose

In realtà, non ce ne vogliano i colleghi, al momento, secondo quanto ci risulta, non c’è nessuna trattativa avanzata o neanche in piedi per un trasferimento di Bastoni, non solo al Real Madrid, ma in qualsiasi altra squadra. L’Inter è ben felice di proseguire il rapporto con lui e non ci sono nubi all’orizzonte, dato che anche lui è felice in nerazzurro.

Inoltre, proprio Ancelotti ha dichiarato nelle ultime ore che il calciomercato del Real Madrid è da intendersi chiuso qui. D’altronde dopo gli investimenti effettuati per campioni come Endrick e Mbappé e vista la profondità della rosa dell’ex allenatore del Milan, non c’è ancora molto da fare, anzi.

Il Real Madrid resterà la squadra da battere, mentre l’Inter andrà avanti con un calciatore che ha costruito alla grande negli ultimi anni e di cui non ha alcuna intenzione di privarsi.