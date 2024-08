Giuntoli disperato: Chiesa all’Inter con uno scambio folle

Chiesa grande escluso dal progetto tecnico di Thiago Motta e rischio addio a zero la prossima estate, c’è addosso l’Inter. Tentativo di scambio anticipato per smorzare i costi, ecco l’idea Dumfries

In una sessione di mercato decisamente movimentata che sta facendo fruttare a diverse realtà nostrane gli sforzi profusi nei mesi passati, Inter e Juventus appaiono le candidate prescelte alla corsa al titolo, esattamente come accaduto all’inizio della passata stagione.

Ciononostante, rispetto allo scorso anno molto è cambiato soprattutto tra le file dei bianconeri i quali, con Thiago Motta alla loro guida, punteranno a farsi valere anche nella nuova edizione della Champions League nella stagione del rientro a seguito della penalità scontata. In funzione di tale obiettivo alla portata, la formazione torinese ha adottato sul mercato una serie di accorgimenti e soluzioni interessanti che donano alla squadra un volto rinnovato in profondità. E come logico, l’operato di Cristiano Giuntoli intacca anche le numerose uscite di scena. Fra i nomi in partenza selezionati dall’ex tecnico del Bologna in questa fase di preparazione pre-campionato, non così tanto a sorpresa come ci si sarebbe potuti aspettare tempo addietro, è finito anche quello di Federico Chiesa.

Thiago Motta libera Chiesa e l’Inter non molla, idea scambio con Dumfries per tamponare la perdita economica

L’esterno offensivo azzurro, neppure convocato nella sfida amichevole giocata contro il Brest, è dichiaratamente sul mercato ed è stato accostato persino all’Inter nelle ultime settimane. Sebbene per i nerazzurri resti un obiettivo alla portata per giugno 2025, al momento della scadenza del suo contratto in bianconero.

La Juventus preferirebbe però non attendere tanto e tamponare il costo del suo cartellino con un affare che possa far rientrare un po’ di denaro nelle casse societarie. Le conferme sono giunte anche a margine dell’incontro da parte di Thiago Motta, intervistato da ‘Sky Sport’.

“Lui come altri sono rimasti a Torino, siamo stati chiari da subito e abbiamo parlato con ciascuno di loro. Ora dobbiamo trovare soluzioni per il loro bene e il bene della squadra”, ha aperto l’ex calciatore. Già da questo primo intervento si percepisce la voglia di non ricorrere a mezze misure, questa Juventus dovrà essere completa e preparata. Anche mentalmente. Con gli uomini giusti in squadra. “Siamo convinti della decisione presa sul suo conto”, ha quindi ribadito Thiago Motta su caso specifico Chiesa.

Il calciatore adesso si trova nel limbo dei partenti ed è certo che non voglia attendere un altro anno prima di tornare ad esser protagonista. Motivo per cui non si esclude che, al fine di trovare una quadra con l’Inter, la Juventus possa tentare l’affondo di scambio per Denzel Dumfries in qualità di rinforzo sulla corsia destra. Tuttavia, almeno nelle intenzioni, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio vogliono blindare l’olandese con un nuovo contratto a 4 milioni stagionali fino a giugno 2028 e non sarà un affare possibile.