“Molto vicino all’Inter”: affare in chiusura con la Fiorentina

L’affare è ormai in chiusura con la Fiorentina, animando una vera e propria telenovela sul calciomercato: “Molto vicino all’Inter”

Inter e Fiorentina presto riprenderanno la loro corsa in Serie A, con tutta l’intenzione di ottenere i migliori risultati possibili in campionato e magari anche in campo europeo. Negli ultimi anni i due club hanno fatto la voce grossa e si sono tolti diverse soddisfazioni, anche se la Viola si è sempre fermata in finale, a un passo dai trofei al cielo.

Ora i due club sono protagonisti di un intreccio indiretto in sede di calciomercato, che riguarda un calciatore in evidenza in Serie B, ma che piace e tanto a diversi club di medio-alto livello in Serie A. Stiamo parlando di Tanner Tessmann, un mediano completo, bravo nel tiro dalla distanza e dalla grande forza fisica, tutte caratteristiche che piacciono molto ai top club in questo momento storico.

Dopo l’ottima esperienza al Venezia, l’Inter ha provato a più riprese a portarlo a Milano, arrivando anche a un passo dalla fumata bianca con il club lagunare. Poi, però, è stata proprio la resistenza del calciatore a fare la differenza. Come ha spiegato il giornalista Fabrizio Biasin sulle frequenze di ‘Radio Sportiva’ durante ‘Microfono aperto’, “Tessmann era molto vicino all’Inter, ma alla fine ha deciso di prendere una decisione diversa, perché non è voluto approdare in una squadra che non gli avrebbe dato certezze riguardo al suo futuro”.

La scelta di Tessmann: la Fiorentina è a un passo

La strada verso l’Inter, quindi, è diventata improvvisamente in salita mentre quella per Firenze si è spianata. Anche la Viola, infatti, ha apprezzato a più riprese le sue qualità ed è convinta che possa fare bene nel breve periodo agli ordini di Raffaele Palladino, che sa lavorare molto bene con i giovani.

In più, in Toscana avrebbe decisamente più certezze riguardo il suo futuro, visto che non c’è l’intenzione di girarlo in prestito. Secondo le ultime notizie, la cifra per il trasferimento è fissata a 5,5 milioni di euro, mentre al giocatore andranno 1,2 milioni a stagione fino al 30 giugno 2029. La chiusura dell’affare è ormai a un passo, mentre l’Inter è un miraggio e ormai concentrata su altri obiettivi.