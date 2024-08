Allarme infortuni: esami per Zielinski e Arnautovic

Zielinski e Arnautovic sono alle prese con fastidi muscolari accusati nell’amichevole col Pisa di venerdì scorso

Dopo Taremi, Simone Inzaghi e l’Inter temono di perdere anche Zielinski e Arnautovic. Sia il polacco che l’austriaco, quest’ultimo alla prima uscita stagionale post vacanze, sono usciti acciaccati dall’amichevole disputata col Pisa venerdì scorso.

Zielinski e Arnautovic sono alle prese con fastidi muscolari la cui entità verrà rivelata dagli esami strumentali a cui si sottoporranno nelle prossime ore. In casa nerazzurra è scattato così l’allarme infortuni a meno di due settimane dal debutto in campionato contro il Genoa al ‘Ferraris’.

Coi liguri non ci sarà sicuramente Taremi, che ha subito un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. L’iraniano svolgerà ulteriori accertamente in questi giorni, l’Inter incrocia le dita poiché non è stato ancora scongiurato il rischio lesione.