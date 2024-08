Caso Arnautovic: la regia di Ausilio e il flop dell’Inter un anno dopo

Il futuro di Marko Arnautovic è ancora in bilico sul calciomercato, ma dopo un anno si può dire che l’acquisto dei nerazzurri è stato un flop totale

Oggi l’Inter si trova a fare la conta degli attaccanti in vista della prima di campionato contro il Genoa. Lautaro Martinez rientrerà domani ad Appiano Gentile e Marcus Thuram sta già cercando una buona forma per la nuova stagione, ma alle loro spalle, almeno per il momento, rischia di esserci il vuoto.

Il ko di Mehdi Taremi e la continua incertezza sulle condizioni di Marko Arnautovic pesano sulla rosa a disposizione di Simone Inzaghi, con vista sul calciomercato. L’austriaco sembra intenzionato a rispettare il contratto con l’Inter fino a giugno 2025, una notizia che i tifosi non accolgono con piacere dopo una stagione in cui l’ex Bologna non ha fatto tanto bene.

È stata sicuramente colpa dei tanti infortuni patiti, che non gli hanno mai davvero concesso continuità, e anche oggi si ripresenta lo stesso problema. Il bomber che faceva parte della squadra del Triplete non è più giovanissimo e ha una muscolatura importante, ma soprattutto appena aumenta carichi e fatica accusa immediatamente, o almeno questo è quello che appare dall’esterno e dai bollettini medici. Un anno dopo, si può dire con certezza che il suo acquisto non sia stato azzeccato per diversi motivi.

Il flop di Arnautovic all’Inter: poche certezze un anno dopo

Un calciatore così fragile non dà serenità a Inzaghi nel programmare il futuro e la gestione delle forze in rosa. E se riavvolgiamo il nastro, non era così impossibile da prevedere. Già al Bologna aveva dato segnali di questo tipo, ma una volta ceduto Dzeko, aver perso Scamacca e non aver chiuso positivamente la questione Lukaku, Ausilio ha deciso di chiudere per il centravanti austriaco.

Arnautovic, nonostante una carta d’identità non così verde, è stato pagato 8 milioni più bonus per il cartellino e riceve 7 milioni di euro lordi di ingaggio a stagione. Sono cifre alte per un calciatore nella fase finale della sua carriera, che ha anche firmato un contratto biennale.

Probabilmente fretta e mancanza di grosse alternative sono state cattive consigliere, ma ora l’Inter può tentare di rimediare trovando al calciatore la miglior sistemazione possibile. Inzaghi chiede una seconda punta con caratteristiche diverse da tutti gli altri, ma senza la cessione dell’austriaco sarà difficile che arrivi.

Potrebbe esserci un possibile confronto tra lui e la dirigenza che, a dispetto delle dichiarazioni, progetta da tempo la sua cessione. Si è parlato anche di ipotesi risoluzione pure per lui, ma non è semplice. Sarebbe, infatti, un’altra minusvalenza considerando anche la posizione di Correa e altri soldi mancanti a bilancio.