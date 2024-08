Scamacca ‘condanna’ l’Inter: arriva subito il nuovo attaccante

Gianluca Scamacca potrebbe condannare l’Inter un anno dopo il suo mancato arrivo: il nuovo colpo in attacco si può chiudere subito

Il calcio italiano è stato sconvolto nella mattinata di oggi da un terribile notizia che ha lasciato di stucco l’Atalanta e la Nazionale: Gianluca Scamacca, infatti, si è rotto il legamento crociato del ginocchio nell’amichevole contro il Parma e, dopo l’intervento chirurgico, andrà incontro a uno stop di diversi mesi.

Con ogni probabilità il bomber non sarà a disposizione dei bergamaschi e di Gian Piero Gasperini almeno fino all’inizio del 2025, una tegola pesantissima per gli ultimi vincitori dell’Europa League, che non avranno a disposizione il loro bomber principe per la Supercoppa europea contro il Real Madrid e per tutta la prima parte di stagione.

La società dovrà, dunque, correre ai ripari alla ricerca di un sostituto di primo livello che dovrà evitare di far sentire la mancanza di uno dei calciatori più importanti in rosa. Proprio qui entra in gioco l’Inter e un intreccio sul calciomercato che potrebbe far perdere alla Beneamata un possibile obiettivo sensibile per il suo attacco da qui alla fine della sessione estiva.

L’infortunio di Scamacca taglia fuori l’Inter: Gasperini piomba su Pinamonti

Stanno già circolando diversi nomi sul possibile sostituto di Scamacca all’Atalanta e uno di questi è quello di Andrea Pinamonti. Nonostante la retrocessione in Serie B dei neroverdi, il bomber si è ben distinto, andando in doppia cifra per gol in Serie A.

La sua volontà è quella di tornare nella massima serie e proseguire il suo percorso di crescita e potrebbe farlo proprio con la maglia del club lombardo. Non si tratta comunque di un’operazione semplice, né low cost. Infatti, il Sassuolo continua a chiedere 20 milioni di euro per cedere il suo attaccante e, almeno fino a questo momento, ha dimostrato di non aver alcuna intenzione di fare sconti.

Pinamonti è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e nelle ultime settimane è stato accostato in più occasioni al suo ex club, in caso di addio di Marko Arnautovic. Con l’entrata in gioco dell’Atalanta, è molto difficile pensare che Marotta e Ausilio decidano di partecipare ad aste per il ragazzo. È molto più probabile, invece, che si cerchi una seconda punta in grado di completare le caratteristiche dell’attacco nerazzurro, con Albert Gudmundsson che resta la priorità.