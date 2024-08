Scambio da fantamercato: l’agente incontra Ausilio

Nuovi contatti per il futuro di Chiesa ormai fuori dal progetto della Juventus, faccia a faccia anche con l’Inter ma l’idea di scambio per Frattesi si scontra con la volontà di Inzaghi

L’Inter ha attraversato gli ultimi mesi estivi senza incertezze sui colpi da piazzare sul mercato, perché l’idea di gioco di Simone Inzaghi è ormai ben radicata e difficile da smontare nelle sue parti essenziali. Tutti i tasselli sono infatti al proprio posto ed ora i nuovi rinforzi dati da Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, visti all’opera assieme a Josep Martinez fra i pali nelle amichevoli precampionato finora disputate, garantiscono una maggiore efficienza in praticamente ogni reparto. Eccezion fatta per quello difensivo.

Al di là di quelle che potrebbero essere le ultimissime mosse prima della fine della sessione estiva di mercato a ridosso dell’inizio del campionato, periodo ricco di novità in extremis come spesso accade, la dirigenza nerazzurra è adesso concentrata a smistare le uscite essenziali e fiondarsi eventualmente sull’attaccante aggiuntivo di cui Inzaghi avrebbe bisogno per dare man forte al reparto come sostituto di Lautaro Martinez.

L’argentino resta infatti la prima scelta assoluta ed è affiancato da Marcus Thuram, a cui può sopperire proprio Taremi. Mentre Arnautovic e Correa sono decisamente un surplus non necessario. Il primo nome da tempo è quello di Albert Gudmundsson ma il suo cartellino costa troppo e i rappresentanti dell’Inter preferirebbero un investimento meno impattante sulle casse societarie di Oaktree. Come per Federico Chiesa.

Chiesa verso l’addio alla Juve, l’agente valuta le opzioni: scambio con l’Inter improbabile

L’esterno offensivo è in rotta di collisione con la Juventus e fuori dal progetto tecnico del nuovo manager Thiago Motta, il quale lo ha dichiaratamente inserito nella lista dei partenti. Come ha raccontato ‘calciomercato.it‘, l’agente del calciatore Fali Ramadani è adesso sbarcato in Italia per sbrogliare una faccenda che appare piuttosto complicata, entro la fine del mese.

Da un lato il club bianconero preferirebbe cederlo onde evitare l’uscita a parametro zero il prossimo anno di cui invece preferirebbe approfittare l’Inter; dall’altro però il club nerazzurro potrebbe essere aperto ad alternative nel caso in cui queste rispecchiano gli standard operativi di Oaktree. Ramadani potrebbe quindi incontrare Ausilio per un confronto legato anche alle chance di minutaggio in squadra, mentre con l’Inter ci sarà da valutare l’eventuale proposta di scambio con il cartellino di Davide Frattesi incluso un eventuale conguaglio in favore dei nerazzurri.