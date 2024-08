Tegola Zielinski e le condizioni di Arnautovic: il report UFFICIALE dell’Inter

L’Inter deve fare i conti con le condizioni di Piotr Zielinski e Marko Arnautovic: ecco l’esito degli esami per i due calciatori nerazzurri

La preparazione dell’Inter per la nuova stagione va avanti, anche se con qualche insidia. I nerazzurri, infatti, hanno perso Mehdi Taremi per un infortunio al bicipite femorale e dovrà stare fermo per almeno due settimane. Attenzione, però, anche alle condizioni dell’altro nuovo acquisto di Marotta, cioè Piotr Zielinski, e quelle di Marko Arnautovic.

L’austriaco e il polacco ieri si sono allenati a parte in via precauzionale e si temeva che ancora loro debbano fermarsi per un problema muscolare. Per questo, oggi lo staff medico ha effettuato gli esami strumentali del caso per i due calciatori e ha pubblicato un comunicato ufficiale per aggiornare sulle loro condizioni.

“Esami clinici e strumentali per Marko Arnautovic e Piotr Zielinski questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano – ha confermato l’Inter -. Per l’attaccante austriaco piccola elongazione del vasto mediale della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno. Per il centrocampista polacco risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la settimana prossima”.