Agoume dall’Inter al Siviglia, adesso è UFFICIALE: i dettagli

Agoume ai canali ufficiali del Siviglia: “Tornare qui era la mia prima opzione, quella che desideravo di più”

Mancava solo l’ufficialità, arrivata in questi istanti. Lucien Agoume lascia l’Inter a titolo definitivo per far ritorno al Siviglia, dove già aveva giocato nella passata stagione.

L’operazione si è chiusa nei giorni scorsi, decisiva la volontà del centrocampista francese impiegato da Inzaghi in questa pre-season anche se non soprattutto al centro della difesa. Ai nerazzurri vanno circa 4 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita.

“Tornare qui era la mia prima opzione, quella che desideravo di più”, ha detto Agoume nella sua prima intervista da calciatore del Siviglia.