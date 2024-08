Ausilio incontra l’agente e chiude: l’Inter investe 32 milioni

L’Inter ha ormai definito una operazione. Incontro tra Ausilio e l’agente per definire l’affare e a breve è attesa la fumata bianca

Il calciomercato dell’Inter non è assolutamente finito e la società nerazzurra è al lavoro per chiudere alcune operazioni. Per una siamo ormai vicini alla conclusione e nei prossimi giorni ci dovrebbe essere l’ufficialità. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri, lunedì 5 agosto, l’entourage del giocatore ha incontrato Ausilio per definire i dettagli. Ora gli ultimi tasselli burocratici e poi si arriverà alla tanto attesa fumata bianca.

Si tratta di una operazione complessiva da 32 milioni di euro che consente a Simone Inzaghi di poter avere a disposizione un giocatore di affidamento. Naturalmente questo non sarà l’ultimo affare che l’Inter metterà a segno in questo calciomercato. Sono ancora molti i tavoli aperti tra rinnovi e acquisti e nelle prossime settimane ci attendiamo almeno altre tre o quattro ufficialità.

In casa Inter si lavora a dare una rosa importante a Simone Inzaghi. La squadra la scorsa stagione ha dimostrato in alcuni ruoli di avere delle piccole lacune, e questo ha portato Marotta a chiudere subito tre colpi e poi lavorare per gli ultimi due acquisti che consentiranno ai nerazzurri di essere completi in tutti i reparti.

Calciomercato Inter: affare definito, si attende l’ufficialità

Chi non ha mai deluso è stato sicuramente Denzel Dumfries. L’olandese ha sempre dato il suo contributo quando è stato chiamato in causa e questo ha portato l’Inter a spingere per arrivare ad un rinnovo. Nonostante le reticenze dell’esterno avanzate lo scorso inverno, alla fine le parti sono riuscite ad arrivare ad un compromesso ed ora manca solamente la firma. A breve il giocatore firmerà un contratto da 4 milioni di euro più bonus fino al 2028. Per l’Inter si tratta di una operazione totale da 32 milioni.

Una notizia che sicuramente fa molto felice anche Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, infatti, ha sempre considerato l’olandese come un uomo importante nel suo scacchiere ed ora il rinnovo consente all’allenatore e allo stesso giocatore di poter lavorare con tranquillità senza pensa al calciomercato.

Un prolungamento che rappresenta quasi un nuovo acquisto per il club campione d’Italia. Fino a giugno sembrava che il futuro dell’olandese dovesse essere lontano da Milano tanto che si parlava già di sostituti. Le prestazioni con l’Olanda in Germania e l’apertura del giocatore alle condizioni dell’Inter hanno portato ad un cambio dello scenario ed ora Dumfries si prepara ad una nuova stagione nel capoluogo meneghino.