Chiesa subito all’Inter: cifra ridicola alla Juventus

Non stuzzica l’idea di scambio con Frattesi e l’Inter potrebbe tentare l’affondo al ribasso per Chiesa entro la fine del mercato, alla Juventus la decisione finale sulla cessione dell’esterno in esubero

Nella giornata di ieri l’agente di Federico Chiesa ha fatto rientro in Italia per gestire più da vicino le delicatissime vicende che riguardano la permanenza del calciatore azzurro nell’organico della Juventus di Thiago Motta, dal quale è stato scartato in secondo piano perché non più parte integrante del progetto di rinascita bianconera.

Le voci continuano a correre veloce sul futuro del calciatore ancora appeso ad un filo, fra l’idea di restare in Serie A per dare man forte all’inseguimento del sogno Scudetto di un’altra forte pretendente al titolo finale oppure fiondarsi all’estero per un cambiamento radicale. Per il momento la pista italiana tiene banco ed oltre alla Roma, candidatasi apertamente alla corta per il suo cartellino in questa bollente fase finale della sessione estiva di mercato, c’è anche l’Inter.

Come noto, Chiesa è stato accostato al club nerazzurro a più riprese facendo intendere che potrebbe essere utilizzato da Simone Inzaghi come seconda punta o esterno offensivo aggiunto all’occorrenza, uscendo un po’ dagli schemi del suo ormai canonico 3-5-2 con corridori laterali a tutto campo. Del resto il calciatore è fra i pochi a saper puntare l’uomo per creare superiorità numerica in fascia e trovare la porta con marcata intelligenza, proprio quel che è sempre mancato nell’Inter di Lautaro Martinez.

Chiesa all’Inter ma senza scambio, 10 milioni finali per convincere la Juve

Il problema di fondo per rendere Chiesa un nuovo giocatore dell’Inter starebbe tuttavia nella formula dell’affare. La dirigenza nerazzurra non ha intenzione di spendere cifre esorbitanti e quei 20 milioni di euro richiesti dalla Juventus per il suo cartellino sono troppi. Piuttosto meglio spenderli per Albert Gudmundsson.

Allo stesso modo non stuzzica nemmeno l’idea di scambio con il cartellino di Davide Frattesi, ha rivelato ‘Tuttosport’, visto che il centrocampista appare ancora uno degli elementi cardine del gioco di Inzaghi in qualità di subentrante o titolare secondario. I bianconeri dovrebbero oltretutto aggiungere un pesante conguaglio monetario, di almeno 20 milioni. Se da qui agli ultimi giorni della sessione la situazione non dovesse sbloccarsi in altro modo o Chiesa dovesse accettare la proposta di un club terzo, a quel punto è facile ipotizzare che l’Inter possa tentare il tutto per tutto con un’offerta simbolica da 10 milioni che permetta alla Juventus di liberarsi di un peso sempre più ingombrante in organico.