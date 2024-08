Contatto con l’Inter: affare inaspettato a parametro zero

L’Inter potrebbe portare a zero un colpo a parametro zero parecchio interessante sul calciomercato: affare inaspettato per i nerazzurri

Non è di certo una delle sessioni più ricche per l’Inter sul calciomercato. I nerazzurri stanno cercando i profili giusti per rinforzare la rosa, soprattutto per quanto riguarda il nuovo braccetto di sinistra che potrebbe fare le veci di Tajon Buchanan, fino a quando l’esterno non tornerà dall’infortunio a novembre.

Alla fine, però, se non dovessero esserci altre cessioni significative, la Beneamata potrebbe accontentarsi anche di chiudere così la rosa, partendo dalla consapevolezza di avere come primo obiettivo confermare il gruppo che è cresciuto e ha fatto bene negli ultimi anni, fino alla conquista della seconda stella.

La dirigenza cercherà di farsi comunque trovare pronta per occasioni a basso costo e che possa rivelarsi utili dal punto di vista tecnico allo sviluppo delle possibilità di gioco di Inzaghi. Una di queste, a sorpresa, potrebbe essere quella relativa a Jhon Espinoza. Parliamo di un calciatore di 25 anni, svincolato dal 1 luglio 2024, che negli ultimi mesi ha giocato al Lugano, senza davvero convincere del tutto. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, il profilo dell’esterno è sul tavolo della dirigenza che sarà chiamato a valutarlo nelle prossime settimane.

Occasione Espinoza per l’Inter: chi è e dove gioca

Il ragazzo classe 1999 si è messo in evidenza nel 2019 quando ha vinto il Mondiale U20 con la sua Nazionale. Da allora, però, la sua carriera non ha mai davvero preso il volo, se non in alcuni momenti. Ha vestito la maglia del Deportivo Cuenca e dell’Aucas, fino al trasferimento negli Stati Uniti, in particolare con i Chicago Fire.

È proprio in quell’occasione che si è maggiormente distinto, totalizzando in tutto 39 presenze in Mls. Poi è arrivata l’esperienza al Lugano, dove sono state 65 le partite giocate con due gol e otto assist a referto. Poi il suo contratto non è stato rinnovato ed è ancora alla ricerca di una destinazione in cui proseguire il suo futuro.

L’Inter potrebbe essere una chance, ma non è detto che i nerazzurri decidano di arrivare a un accordo con lui e con il suo entourage. Espinoza gioca sulla fascia destra, da terzino puro, e in quella zona di campo i nerazzurri hanno già a disposizione Matteo Darmian e Denzel Dumfries – tra l’altro, l’olandese sta anche per rinnovare il suo attuale accordo.