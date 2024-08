Inzaghi può dirgli addio: 30 milioni di euro, operazione in chiusura

Il suo futuro non sarà all’Inter, ma in un altro club di Serie A: affare in prestito oneroso con obbligo di riscatto ‘condizionato’

Inzaghi vuole un’altra punta, a maggior ragione adesso col nuovo infortunio di Marko Arnautovic. Come Taremi, l’austriaco sarà indisponibile per la prima di Serie A col Genoa, in programma sabato 16 agosto. Nell’amichevole col Pisa di venerdì scorso, il classe ’89 ha subito una piccola elongazione del vasto mediale della coscia sinistra. Coi liguri out pure Zielinski.

La società di Oaktree non ha però intenzione di prendere un altro attaccante, quindi di ‘accontentare’ il proprio allenatore, a meno ovviamente di un’uscita. Nei piani della dirigenza, come rivelato in esclusiva da Interlive.it lo scorso 20 febbraio, c’è proprio la cessione di Arnautovic, oltre ovviamente a quella di Correa, ma fin qui non sono arrivate proposte concrete per l’ex Bologna, il cui contratto da circa 3-3,5 milioni netti scade tra un anno.

La mancata partenza di Arnautovic blocca il mercato in entrata dell’Inter, perlomeno l’arrivo di un nuovo elemento. Inzaghi ha chiesto da tempo una seconda punta con caratteristiche diverse da Lautaro, Thuram e Taremi, ma al contempo utilizzabile come partner di tutti e tre. Il prescelto è, o meglio dire era Albert Gudmundsson reduce da una stagione importante col Genoa.

L’islandese ha detto sì all’Inter a inizio estate, in attesa di un affondo che poi non è avvenuto per due motivi. Il primo è, come detto, è dovuto alla permanenza di Arnautovic ad Appiano; il secondo, invece, a una possibile condanna penale del 26enne. In autunno ci sarà il processo di appello, Gudmundsson è accusato di violenza sessuale. L’Inter non ha voluto correre il rischio di prendere un calciatore che, solo fra qualche mese, potrebbe perdere chissà per quanto tempo.

Niente Inter, Gudmundsson va alla Fiorentina: chiusura vicina

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, Gudmundsson lascerà il Genoa a breve. Ma non per traslocare all’Inter, bensì per trasferirsi alla Fiorentina. Le due società sono in trattativa avanzata, con la fumata bianca che è attesa a stretto giro di posta.

Gudmundsson dovrebbe passare alla corte di Palladino in prestito oneroso con obbligo di riscatto ‘condizionato’ probabilmente a un determinato numero di presenze. L’operazione dovrebbe chiudere per una cifra complessiva intorno ai 30 milioni di euro.