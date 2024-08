Lautaro in anticipo ad Appiano, l’Inter: “Il capitano è tornato”

Lautaro inizia con due giorni di anticipo la preparazione in vista della prossima stagione. Per il rinnovo manca solo l’annuncio

Lautaro è tornato. Sui propri canali social l’Inter ha ‘ufficializzato’ il ritorno del suo capitano, un ritorno in anticipo di un paio di giorni rispetto alle vacanze che gli erano state concesse per aver giocato la Copa America, vinta da trascinatore e capocannoniere con la sua Argentina.

Lautaro ha deciso di tornare in anticipo visto l’infortunio di Taremi, ma anche per avere un po’ più di tempo per prepararsi all’inizio di stagione, ormai imminente. Fra soli dieci giorni, al ‘Ferraris’, la squadra di Inzaghi scenderà in campo affrontando il Genoa di Gilardino.

Lautaro torna ad Appiano pure dopo aver firmato il rinnovo del contratto fino a giugno 2029, con ingaggio da circa 10 milioni netti a stagione più bonus che fa di lui il calciatore più pagato della rosa nerazzurra come di tutta la Serie A. Manca solo l’annuncio ufficiale, atteso in questi giorni.