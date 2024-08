Oaktree dice sì: grande colpo dal Liverpool

Marotta potrebbe aver già ricevuto l’ok da parte di Oaktree per portare a termine un colpo di livello dal Liverpool

L’Inter vorrebbe investire subito in difesa, aggiungendo alla rosa un nuovo braccetto sinistro, in modo da poter far tornare Augusto a occuparsi solo della fascia sinistra, in attesa del ritorno di Buchanan. Ma, in ottica futura, i nerazzurri dovranno anche preoccuparsi di prendere un nuovo centrale. Acerbi e de Vrij, entrambi ultratrentenni, hanno il contratto in scadenza a giugno 2025. L’olandese può contare su un’opzione per il prolungamento di un altro anno, per l’ex Milan e Lazio, invece, sembra che questo potrebbe essere l’ultimo anno in nerazzurro.

Ecco perché la dirigenza nerazzurra sta già pensando al colpo giusto e di qualità da concludere per rinforzare il reparto difensivo. Le direttive di Oaktree sono chiare: il fondo è pronti a investire solo per giovani che possano trasformarsi in asset utili nel player-trading.

La proprietà non è quindi contraria a spendere: vuole solo che si spenda per elementi futuribili e traducibili in plusvalenze. Per questo Beppe Marotta potrebbe star già lavorando ad acquisti a zero così come a trattative sulla carta più complicate.

Come centrale piace per esempio moltissimo Solet del Salisburgo, che ha un contratto in scadenza a fine stagione. E poi non si esclude la possibilità che Marotta si impegni per provare a chiudere un grande colpo dal Liverpool in ottica 2025.

Marotta corteggia Quansah del Liverpool per il 2025

Marotta e Ausilio avranno già individuato una decina di profili adatti a occupare il centro della difesa a tre. La proprietà chiede solo che sia un under 24. Secondo Calciomercato.it il nuovo presidente nerazzurro avrebbe messo gli occhi su un giovane calciatore che ha già dimostrato il proprio talento in Premier League. Si tratterebbe del giovanissimo Jarell Quansah.

Secondo Calciomercato.it, il ventunenne di nazionalità inglese ma di origini scozzesi avrebbe intrigato la dirigenza nerazzurra per la sua fisicità. “Fisicamente si adatta particolarmente bene a fare da scudo ai due braccetti, anche se dovrebbe totalmente imparare i principi della difesa a tre“, si legge sul sito. Quansah ha personalità ed è un difensore di prospettiva, che nei prossimi anni potrebbe crescere tantissimo.

In realtà Quansah è un difensore centrale abituato a giocare sul destro: nelle formazioni giovanili ha sempre giocato come terzino. Oltre a essere alto e solido, sa gioca con la palla e intervenire in anticipo. La sua qualità principale è la capacità di rompere le linee con passaggi lunghi. È anche un marcatore pulito e concentrato. Non solo forte fisicamente ma anche veloce e tatticamente maturo.

Quansah ha firmato il suo primo contratto con i Reds nel 2021 dopo essere stato capitano della squadra under 18 del Liverpool e compagno di squadra di Koumetio, Luke Chambers, Melkamu Frauendorf, Woltman e Bradley. La sua prima presenza con i grandi è arrivata pero con la maglia dei Bristol Rovers, squadra di Ligue One a cui è stato prestato a gennaio 2023. Dopo molte prestazioni di livello nella terza serie britannica, l’estate successiva è stato aggregato da Klopp alla prima squadra del Liverpool. A fine stagione ha collezionato 17 presenze e due reti.

Quansah o Leoni: conta la prossima stagione

Oggi il Liverpool lo valuta 15 milioni, anche se non lo ritiene in vendita. Nella prossima stagione potrebbe esplodere. Anche se non è detto che il nuovo manager Arne Slot gli dia la stessa fiducia che gli ha dato Klopp. L’Inter lo seguirà con attenzione, pronta a corteggiarlo e poi a proporsi.

Anche il giovanissimo Giovanni Leoni della Sampdoria (un classe 2006), uno degli obiettivi dichiarati dell’Inter già in questa sessione di calciomercato, dovrà dimostrare quest’anno di essere pronto per la maglia nerazzurro. Anche in caso di acquisto, l’Inter lo lascerebbe in prestito alla Samp per farlo crescere un’altra stagione in B e tenerlo d’occhio per monitorarne i progressi.

Leoni, nella scorsa stagione, ha giocato solo una partita con la maglia del Padova per poi collezionare 12 presenze con i blucerchiati di Pirlo. Ha dimostrato qualità e personalità, ma deve crescere fisicamente e accumulare esperienza.