Accelerazione improvvisa e colpo Arnautovic: cambia maglia in Serie A

Marko Arnautovic via dall’Inter, può salutare e rimanere in Serie A: scenario pazzesco per il bomber nerazzurro

Il più è stato fatto e adesso la sessione di calciomercato estivo, per l’Inter campione d’Italia, si avvia spedita verso la chiusura. Ultimi puntelli da regalare a Simone Inzaghi per poi dedicarsi anima e corpo al campionato: i nerazzurri vogliono ripartire da dove avevano lasciato, dallo Scudetto.

Nel frattempo rimangono in sospeso alcune situazioni di mercato che andranno chiarite il prima possibile: una di queste riguarda inevitabilmente l’attacco nerazzurro. Quelli che stiamo vivendo potrebbero essere gli ultimissimi giorni di Marko Arnautovic con la maglia dell’Inter. Il bomber austriaco è da tempo uno dei maggiori indiziati per fare le valigie e salutare i campioni d’Italia. In scadenza il 30 giugno 2025 con la ‘Beneamata’, Arnautovic ha largamente deluso le aspettative l’anno scorso, anche e soprattutto a causa dei tanti infortuni che lo hanno frenato.

Adesso l’ipotesi cessione può diventare realtà, la dirigenza di Viale della Liberazione ha tutta l’intenzione di accelerare e fare posto ad un nuovo arrivo come quarto attaccante da consegnare a Simone Inzaghi. Più vicina del previsto alla Milano nerazzurra, il classe ’89 potrebbe finire per dire addio e rimanere comunque in Serie A. Lo scenario che va configurandosi è davvero pazzesco: si può chiudere tutto nelle prossime settimane.

Arnautovic, Inter ‘tradita’: ci pensa una big italiana

Poco più di venti giorni e la sessione estiva di calciomercato chiuderà ufficialmente i battenti, portando dietro di sé cambiamenti e novità che caratterizzeranno la prossima Serie A. Una Serie A che potrebbe tornare a vedere protagonista Marko Arnautovic ma non con la maglia dell’Inter.

Dopo il gravissimo infortunio al ginocchio occorso a Gianluca Scamacca – si parla di sei mesi di stop – l’Atalanta è costretta a tornare sul mercato per fornire a Gasperini un centravanti di peso, che possa rimpiazzare il nazionale azzurro in questo lungo periodo di assenza. Ed il nome di Arnautovic sembra poter diventare un’ipotesi concreta per la ‘Dea’, visto che la punta austriaca costa poco e quando rientrerà Scamacca difficilmente pretenderà di giocare titolare. Va detto, però, che gli orobici sono in trattativa avanzatissima col Genoa per chiudere Retegui.

Ad ogni modo, i tanti impegni dei nerazzurri darebbero modo ad Arnautovic di disputare sicuramente più match vista la concorrenza meno agguerrita di quella all’Inter. Nelle prossime settimane la situazione potrebbe vivere un’evoluzione positiva, molto dipenderà anche dalla volontà di Arnautovic – che nei mesi scorsi ha rifiutato diverse offerte dall’estero – e quella dell’Atalanta, che avrà bisogno di un attaccante che dia garanzie anche dal punto di vista fisico.

In quella che a questo punto rischia di essere stata la sua unica stagione all’Inter, Arnautovic ha collezionato 35 apparizioni complessive con 7 gol e 3 assist ai compagni.