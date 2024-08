Clamoroso Dumfries: niente rinnovo e scambio alla pari

Stando a ‘The Athletic’ Dumfries non intende firmare il rinnovo con l’Inter prima della fine di questo calciomercato estivo. I dettagli

Possibile colpo di scena sul futuro di Denzel Dumfries, un futuro che sembrava sicuramente a tinte nerazzurre. Invece l’autorevole ‘The Athletic’ sostiene che l’olandese voglia aspettare la fine di questo calciomercato estivo per firmare il rinnovo con l’Inter. Ricordiamo che il suo entourage e la dirigenza nerazzurra hanno raggiunto un accordo di massima per il prolungamento fino a giugno 2028, con annesso aumento dello stipendio da 2,5 a circa 4 milioni netti a stagione.

Ma perché Dumfries vuole attendere la chiusura della finestra estiva? Perché ambisce ancora a trasferirsi in Premier League, in sostanza a lasciare l’Inter come rivelato in esclusiva da Interlive.it lo scorso 4 aprile. Il numero 2 è poi rimasto a Milano, ma solo per mancanza di offerte concrete da un club dello stesso livello dell’Inter, nello specifico di una delle big inglesi.

Il ‘sogno’ di Dumfries è traslocare al Manchester United, allenato dal connazionale ten Hag col quale il suo agente è in eccellenti rapporti. Ma la priorità del tecnico ex Ajax, dunque dei ‘Red Devils’ è il marocchino Mazraoui, con il quale c’è già un’intesa. Manca invece ancora il sì del Bayern Monaco, dal quale lo United vuole prendere pure Matthijs de Ligt.

Prima di inserire Mazraoui, o comunque un nuovo laterale destro il Manchester deve però liberarsi di Wan-Bissaka. È tutto pronto per il suo sbarco al West Ham, ma il britannico non ha ancora accettato. Secondo ‘The Athletic’, solo se non si incastrasse il tutto Dumfries potrebbe diventare un obiettivo, il primo probabilmente di ten Hag e soci. In tal caso lo United potrebbe provare a percorrere la strada dello scambio alla pari: Dumfries per il sopracitato Wan-Bissaka, in scadenza tra dieci mesi e il cui desiderio sarebbe proprio quello di vestire la maglia dell’Inter.

Smentite dall’Inter: incontro con Dumfries e rinnovo sempre più vicino

Già nella serata di ieri dall’Inter sono filtrate smentite sul possibile addio di Dumfries, con tanto di scambio con il Manchester United. Anzi, il club di Oaktree ha fatto sapere di essere sempre più vicini a un accordo totale per il rinnovo del contratto che scade nel 2025.

Proprio ieri ci sarebbe stato un altro incontro tra Dumfries, il suo entourage e la dirigenza di viale della Liberazione per avvicinarsi all’agognata fumata bianca. A meno di ribaltoni, mai da escludere con il calciomercato ancora aperto, il nazionale olandese proseguirà la sua avventura in nerazzurro.