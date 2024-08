Inter, niente ritorno: l’operazione è definitivamente saltata

Brutte notizie per quanto riguarda il calciomercato dell’Inter. L’operazione è ormai saltata e non ci sarà il tanto atteso ritorno

È un’Inter in qualche modo sempre protagonista sul calciomercato. Dopo un periodo di stop a causa di una frenata di alcune cessioni, i nerazzurri in questi giorni si stanno muovendo sia in entrata che in uscita. L’obiettivo di Marotta è quello di sfoltire la rosa nel minor tempo possibile per poi riuscire a dare a Simone Inzaghi i due rinforzi chiesti da inizio sessione.

Intanto, però, una operazione è definitivamente saltata. Si stava lavorando ad un ritorno del giocatore, ma alla fine si è deciso di optare per un nome differente ed ora bisognerà trovare una soluzione differente. Non sicuramente una buona notizia per l’Inter, che sperava di poter chiudere il prima possibile l’affare per guadagnare una cifra importante e poi magari reinvestirla in entrata. Ora dovranno essere rivisti i piani e vedremo come si muoverà Marotta.

Non solo entrata, Marotta in queste ultime settimane di mercato dovrà completare alcune operazioni in uscita. La rosa nerazzurra continua ad avere molti esuberi e si sta cercando di trovare una soluzione. E nelle ultime ore non sono arrivate sicuramente buone notizie in viale della Liberazione. Un possibile affare è ormai saltato in via di definizione ed ora bisognerà trovare una soluzione differente rispetto a quella trovata.

Calciomercato Inter: salta l’affare, i dettagli

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Sampdoria ha deciso di chiudere per Vismara, portiere dell’Atalanta. Una scelta che porta la squadra doriana a non affondare il colpo per il ritorno di Filip Stankovic. Il figlio di Dejan, quindi, resta ancora all’Inter in attesa di trovare una soluzione differente. Per lui resta viva l’ipotesi di un passaggio al Venezia, ma in pole sembra esserci il Nantes. La trattativa con il club di Ligue 1 va avanti ed ora si proverà a chiudere.

Una scelta per consentire al portiere di poter continuare il percorso di crescita iniziato proprio con i doriani la scorsa stagione. La speranza del giocatore era proprio quella di tornare alla Sampdoria, ma alla fine si è deciso di optare per un estremo difensore giovane e italiano come Vismara. A questo punto per Stankovic l’ipotesi più probabile è quella di lasciare il nostro Paese e iniziare una esperienza in Francia con il Nantes. I dubbi saranno sciolti nelle prossime ore e vedremo se alla fine sarà Ligue 1 per il figlio d’arte oppure si opterà per una soluzione differente.