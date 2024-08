“Sto bene qui”: annuncio ufficiale, Inter ‘gelata’

Un giocatore allontana l’Inter. Le sue parole confermano la sua volontà di non trasferirsi. Annuncio che sicuramente gela i nerazzurri

Sono giorni decisivi per il calciomercato dell’Inter. La rosa di Inzaghi non è assolutamente completa e Marotta è al lavoro per cercare di dare al tecnico il prima possibile i rinforzi richiesti. Come scritto in più di un’occasione, le priorità dei nerazzurri sono un difensore centrale mancino e una seconda punta.

E un possibile obiettivo nelle scorse ore ha allontanato l’eventuale trasferimento a Milano. Il calciatore ha assicurato di stare bene nell’attuale club e di non avere nessuna intenzione di trasferirsi. Parole sicuramente sorprendenti, ma resta da capire se sono dichiarazioni reali oppure solamente di facciata. Magari i nerazzurri un tentativo lo potrebbero fare lo stesso nella speranza che il giocatore possa cambiare idea e magari dire sì alla proposta di Marotta.

Se sulla seconda punta sono in corso riflessioni (non è da escludere una permanenza di Arnautovic), il difensore centrale mancino deve arrivare obbligatoriamente visto che in rosa manca un giocatore con queste caratteristiche e che possa ricoprire il ruolo di vice Bastoni. Sono diversi i nomi nel mirino del club nerazzurro, ma uno dei possibili obiettivi sembra definitivamente togliersi da questa corsa.

Calciomercato Inter: si allontana un giocatore, c’è l’annuncio

Yarek Gasiorowski, infatti, intercettato dai microfoni di El Chiringuito de Jugones, ha confermato la sua volontà di continuare la sua esperienza con la maglia del Valencia. “Io sto bene. Mi trovo nel club dove sono cresciuto e non ho intenzione di andarmene. E’ un orgoglio giocare per questo club“, così il giovane difensore. Parole che chiudono qualsiasi ipotesi di trasferimento in questa sessione di calciomercato, ma resta da capire se le dichiarazioni sono state di facciata oppure confermano la reale volontà del giocatore di continuare questa esperienza con la squadra che gli ha permesso di diventare professionista.

Ricordiamo che il centrale classe 2002 ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro e un contratto in scadenza nel 2025. Il Valencia per farlo partire, però, non ha nessuna intenzione di scendere dalla cifra detta in precedenza visto che esiste la possibilità di prolungare l’accordo per altri due anni in caso di dieci presenze da 45′ o più durante la stagione.

💣 🧡"ESTOY MUY A GUSTO EN EL VALENCIA, ES UN ORGULLO ESTAR AQUÍ". 🚨🏆 YAREK habla en EXCLUSIVA con @german_ml23 tras proclamarse campeón de Europa sub-19. pic.twitter.com/6hH3c8eZ8Z — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 5, 2024

Un rinnovo che porterebbe a salire anche la clausola. Per questo motivo l’ipotesi si preannuncia molto complicata per i nerazzurri, ma Marotta potrebbe comunque fare un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione.