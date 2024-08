Trattativa in corso: l’Inter sta per cederlo in Francia

Uno degli esuberi dell’Inter potrebbe raggiungere presto Carboni in Ligue. Ecco tutti i dettagli stando alle ultime indiscrezioni

Altro che nuovi acquisti, adesso l’Inter è del tutto concentrata sul fronte cessioni. Bisogna sfoltire l’organico, ancora pieno di esuberi. In tal senso, si registra un’accelerata per l’addio a titolo definitivo di Ionut Andrei Radu, tornato in nerazzurro dopo l’infelice esperienza al Bournemouth.

Radu potrebbe raggiungere Valentin Carboni in Ligue 1. Poco fa è stato ufficializzato il passaggio del talento argentino all’Olympique Marsiglia: operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto. Per il portiere rumeno si sta muovendo con decisione lo Strasburgo, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato è già partita la trattativa tra i due club. Radu lascerà i nerazzurri e Milano a titolo definitivo come Agoume, visto che il suo contratto scade nel 2025.