Voleva l’Inter a tutti i costi: scambio fatto e UFFICIALE

Poteva tornare all’Inter ma, evidentemente, non era destino: lo scambio è fatto e l’attaccante accostato ai nerazzurri si allontana per sempre

All’Inter sarebbe tornato utile per far numero, per una questione di quote lista, nulla di più. Di fatti, non sembra che ci sia mai stata una vera trattativa per il suo ritorno. Eppure molti giornali lo avevano indicato come nome possibile da aggiungere in attacco, per dare a Inzaghi la quinta punta richiesta per affrontare più serenamente una stagione di oltre cinquanta partite in programma.

Chissà, magari Federico Bonazzoli ci ha creduto davvero. Ora o mai più, avrà pensato. Con la Salernitana retrocessa in B, l’attaccante scuola Inter sapeva di essere sul mercato e di essere richiesto da varie società. Leggendo i giornali, avrà anche fantasticato di poter rimettere piede ad Appiano, per allenarsi con Lautaro, Taremi e Aranutovic. Ma non sarà così. Il ventisettenne nato in provincia di Brescia è passato, così come si vociferava da giorni, alla Cremonese. Lo scambio fra grigiorossi e granata era un affare arrangiato da tempo, e ora è anche fatto e finito in via ufficiale.

Bonazzoli passerà alla Cremonese e la Salernitana accoglierà Ghiglione. Nella mattinata di martedì 6 agosto, la Cremonese ha infatti comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dalla Salernitana l’attaccante scuola Inter.

Il ragazzo, cresciuto dall’età di sei anni nel settore giovanile nerazzurro, ha conquistato il prestigioso Trofeo di Viareggio da capocannoniere ed è stato una delle colonne della Primavera allenata da Vecchi. Apprezzato dallo staff tecnico nerazzurro, Bonazzoli ha esordito in prima squadra a soli sedici anni, in Coppa Italia contro il Trapani. Passato poi alla Sampdoria, si è fatto notare con 6 goal e 2 assist nella stagione 2019-20.

Scambio fatto: Bonazzoli passa alla Cremonese

Sono seguite varie esperienze tra Serie A e Serie B non tutte memorabili (Virtus Lanciano, Brescia, Spal e Padova), poi nel 2021 è arrivato alla Salernitana dove ha giocato la sua stagione migliore in carriera. Con i granata ha infatti segnato 10 goal e contribuito alla storica salvezza del club campano.

Dopo una seconda stagione sotto tono sempre a Salerno (solo 2 reti e 2 assist), è stato girato in prestito al Verona. E adesso è passato alla Cremonese. Alla Salernitana interessava soprattutto liberarsi del suo ingaggio. E per cederlo si è accontentata del cartellino di Paolo Ghiglione, terzino destro piazzabile anche come esterno alto, con esperienze maturate al Frosinone e al Genoa.

A Cremona sono tutti entusiasti dell’arrivo di Bonazzoli. Fra i tifosi dell’Inter è difficile credere che ci sia delusione per il mancato ritorno del canterano. Come vi spiegavamo in un articolo precedente, per il club nerazzurro avrebbe avuto poco senso investire per l’ex. A quel punto, sarebbe stato molto più opportuno tenersi Sebastiano Esposito.

Quinta punta: soluzione interna

C’è chi ipotizza che l’Inter potrebbe essere costretta a tenersi in rosa non solo Arnautovic ma anche Correa. In caso di mancata cessione dell’argentino, avrebbe infatti poco senso giocarsi la carta rescissione: i costi a bilancio resterebbero alti, impedendo di poter occupare lo spazio liberato con un altro nome. La cessione a gennaio appare altrettanto improbabile…

Quindi la quinta punta, da tenere in rosa come riserva della riserva e non poter iscrivere nelle liste Champions potrebbe anche essere il Tucu. Per Satriano, nonostante il mancato passaggio al Brest, l’Inter punta ancora a una cessione. Mentre per il ventiduenne Salcedo non si è fatto avanti nessuno. L’ex Genoa ha deluso parecchio. Per prenderlo nel 2018 il club nerazzurro spese quasi 10 milioni. Dopo una marea di prestiti, il ragazzo non è però mai riuscito a sbocciare. Dal 2019 al 2021 è stato al Verona, dove ha segnato in tutti 3 reti. Nella stagione 2021-2022 ha fatto la riserva a Lo Spezia.

Dopo sono arrivati i prestiti al Bari, al Genoa (la squadra in cui è cresciuto), all’Eldense e infine al Lecco, dove la scorsa stagione ha giocato in tutto una decina di gare senza mai segnare. Prestarlo ancora avrebbe poco senso. Dargli un’opportunità in prima squadra non sembra cosa…