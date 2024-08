All’Inter come vice Bastoni: UFFICIALE, il City lo dà in prestito

Magari un prestito è la scelta migliore per coprire il ruolo di vice Bastoni: l’Inter ha guardato già in casa del Manchester City

A inizio luglio sembrava che l’Inter fosse pronta a prendere subito un vice Bastoni, ma oggi scopriamo che mancano soldi e spazio in rosa. Finché non escono Correa e agli altri esuberi, non si muoverà niente. O quasi. Il treno Hermoso sembra passato. Rodriguez si è accasato al Betis, l’ex canterano Pirola se n’è andato in Grecia…

E così il braccetto sinistro, che gli interisti si aspettavano ad Appiano subito o al massimo entro inizio agosto, diventa un affare più complicato del previsto. Peggio ancora va per il quinto (o quarto attaccante).Mancano una decina di giorni alla prima di campionato, e non è arrivato alcun acquisto. Si parla invece di soluzioni interne. La società potrebbe insomma aver chiesto a Inzaghi di arrangiarsi, sfruttando di più Bisseck o provando Acerbi anche sul centro-sinistra.

Non è escluso che la società abbia anche pensato a un prestito. Per esempio, avrebbe potuto guardare in casa del Manchester City. Secondo alcune voci, infatti, nei giorni scorsi la dirigenza nerazzurra avrebbe preso in considerazione l’acquisto a titolo temporaneo di Callum Craig Doyle, difensore classe 2003, di proprietà dei Citizen.

Giovane, promettente e di piede mancino, il ragazzo potrebbe essere stato offerto a Marotta: il City sa bene i nerazzurri sono ancora a caccia di un vice Bastoni e nelle scorse settimane ha cercato una sistemazione per il tesserato. Ma, evidentemente, il gradimento finale di Ausilio non è arrivato. Doyle è promettente ma finora ha giocato solo in Championship. Non sembra dunque pronto per indossare la maglia di un top-club.

E così il club di Guardiola ha deciso di mandarlo a farsi le ossa altrove. Il ventenne giocherà per un anno al Norwich City. Cresciuto nel City, squadra della sua città natale e del suo cuore, Doyle si è già fatto notare in prestito al Suderland, in Ligue One, nel 2021-22 e poi nel Covertry, l’anno dopo, in Championship.

We’ve completed the signing of Callum Doyle from Manchester City 🤝 The 20-year-old defender joins on a season-long loan deal 🔰 — Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 6, 2024

La scorsa stagione, ha disputato un buon campionato al Leicester, sempre nella Serie B britannica. Ma ora il City voleva farlo confrontare con una realtà un po’ più impegnativa. Nessuna squadra di Premier si è però fatta avanti, nemmeno il Leicester che è stato promosso.

Dunque Il ragazzo giocherà ancora in FL Championship sotto il coach danese Jacob Hoff Thorup. L’Inter potrebbe dunque buttarsi su altri nomi simili ma con un po’ più di esperienza? I giovani interessano, ma non in prestito: la società nerazzurra, così come dettato da Oaktree, vorrebbe acquistarli.

Renan e Perkovic. Questi sono i due nomi che l’Inter non ha del tutto abbandonato. Renan, di proprietà dello Zenit San Pietroburgo e ora in prestito all’Internacional, costa però più di 20 milioni di euro. Una cifra fuori mercato per i nerazzurri. Piace anche il croato Mauro Perkovic, classe 2003 della Dinamo Zagabria. Uno che può giocare sia da centrale sia da terzino sinistro e che costa intorno ai 6-7 milioni.

Piace anche il diciannovenne del Tolosa Christian Mawissa. Pure lui costa meno di 10 milioni e potrebbe giocare sia come braccetto destro che al centro della difesa. Potrebbe essere quindi un innesto interessante anche in virtù dell’eredità di Acerbi, che a giugno andrà in scadenza.

Su Nathan Zeze del Nantes sembra che la valutazione fatta dal club francese sia troppo alta. In base a ciò l’Inter non continuerà a trattarlo, malgrado il gradimento tecnico. L’ultimo nome che si è fatto nei giorni scorsi, quello un po’ meno esaltate, è Adam Obert, difensore centrale slovacco del Cagliari, acquistabile a più o meno 4 milioni. Pure lui un mancino.