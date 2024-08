De Vrij preoccupa Inzaghi: a rischio per Genoa-Inter

De Vrij si è accasciato a terra al termine dell’amichevole con l’Al-Ittihad persa 2-0 dall’Inter. L’ammissione in mixed zone

Inzaghi rischia di perdere un altro titolare o quasi per la prima di Serie A in casa col Genoa fissata per il 16 agosto allo stadio ‘Ferraris’. Il difensore olandese è uscito visibilmente acciaccato al termine dell’amichevole con l’Al-Ittihad di ieri sera, persa dall’Inter per 2 a 0.

Il classe ’92 si è accasciato al triplice fischio e, in mixed zone, ha confermato di non stare benissimo. “Ho sentito qualcosa“, le sue parole riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’. De Vrij ha accusato un fastidio alla coscia sinistra, dai primi report potrebbe trattarsi di un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Non è escluso che già in giornata possa sottoporsi a degli esami strumentali, proprio per capire la reale entità del guaio fisico.

Anche dovesse trattarsi di un semplice risentimento, la sua presenza fra nove giorni col Genoa sarebbe comunque a rischio. Coi liguri Inzaghi dovrà già fare a meno di Taremi, Zielinski e Marko Arnautovic, pure loro tre alle prese con problemi di natura muscolare. Il centravanti iraniano e l’austriaco potrebbero rientrare per la seconda col Lecce, mentre il polacco ex Napoli dovrebbe recuperare al massimo per la terza giornata contro l’Atalanta.

Inter ancora da lavori in corso, Inzaghi: “Preparazione differente e lavoro più difficile per gli arrivi scaglionati”

Contro l’Al-Ittihad, l’Inter ha palesato di essere ancora lontana da una buona condizione atletica, oltre a manifestare problemi in attacco e in difesa. “Siamo partiti bene creando molto – il commento di Inzaghi al termine dell’incontro coi sauditi – Dopo il gol avremmo potuto sicuramente fare meglio, abbiamo perso le distanze e un po’ di lucidità non riuscendo ad alzare il ritmo. Sappiamo che dobbiamo migliorare e sappiamo anche dove dobbiamo farlo”.

La pre-season nerazzurra è stata piuttosto complessa: “Non sono sorpreso – ha sottolineato il tecnico interista – Tutte amichevoli sono tappe di avvicinamento alla partita del 17 agosto a Genova. Quest’anno è stata fatta una preparazione differente, il lavoro è senz’altro più difficile a causa di tutti gli arrivi scaglionati, ma tutti i ragazzi stanno avendo un ottimo atteggiamento”.