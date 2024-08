Inzaghi cambia tutto: si inizia oggi ad Appiano, i dettagli

Per Simone Inzaghi è tempo di un nuovo inizio ad Appiano: così cambia l’impostazione del tecnico nerazzurro

Nell’ultima settimana di luglio e nella prima di agosto, le sedute d’allenamento ad Appiano sono state incentrate sullo sviluppo muscolare e su prove di resistenza. Dopo essersi concentrato sulla forza, Inzaghi ha però deciso di concentrarsi su altre componenti. Come ogni anno, il tecnico piacentino ha programmato con il suo staff un piano preciso per la preparazione pre-campionato. L’obiettivo principale era quello di mettere, come si dice in gergo, quanta più benzina possibile nelle gambe dei giocatori fino a metà agosto.

Gli infortuni di Zielinski e Arnautovic, e prima ancora gli stop di Taremi e Asllani, in quanto tutti legati ai carichi di lavoro, potrebbero però aver sconvolto la tabella iniziale. E da oggi Inzaghi, infatti, cambia tutto ad Appiano… La squadra smetterà di concentrarsi sull’allenamento muscolare. Dai doppi turni di training si passa a un allenamento al giorno, con carichi ridotti.

Lo ha ammesso anche Zielinski, uno degli ultimi arrivati: ad Appiano si lavora duro. Il polacco, prima di infortunarsi, aveva spiegato di non aver mai lavorato così tanto come con l’Inter. Di certo, le ripetute lo avranno sfiancato. A ogni modo, l’ex Napoli aveva anche aggiunto di essere sicuro che l’impegno in questa fase sarebbe poi tornato utile in stagione. Per ora, tuttavia, lo sforzo cui non era abituato lo ha condotto a uno stop muscolare che potrebbe fargli saltare le primi due o tre partite di campionato.

Inzaghi non martella più: cambia il programma ad Appiano

Sì, il tecnico piacentino è uno che martella in allenamento… Non come Conte, ma quasi. Anche quest’anno ha voluto che la rosa partisse subito forte con una preparazione intensa. Nella speranza di poter ottenere i risultati sperati in termini di costruzione fisica per tutti i tesserati aggregati al ritiro. Nelle amichevoli, molti giocatori sono apparsi stanchi. L’unico già bello pimpante è il solito Mkhitaryan.

Ma bisogna preoccuparsi per gli infortuni che sono già arrivati durante il pre-campionato. Sembra che ad Appiano siano tranquilli. Taremi e Zielinski, venendo da un tipo di preparazione atletica diversa, sono giustificati nell’aver avuto delle difficoltà a seguire il ritmo imposto da Inzaghi. Chi preoccupa è Arnautovic, che si è subito fermato, appena sceso in campo in amichevole contro il Pisa.

Quest’anno, Inzaghi ha voluto impostare le cose in un certo modo. Pare che abbia chiesto ai suoi fedelissimi, anche quelli tornati relativamente tardi dalle vacanze come Thuram, Pavard, de Vrij, Dumfries e Lautaro, di dare il massimo soprattutto in partenza, per continuare sulla scia dello scorso anno. Forse anche per questo all’Inter hanno scelto di evitare tournée dall’altra parte del mondo.

Sì, si sarebbe potuto incassare qualche milione, ma dal punto di vista fisico, la preparazione sarebbe stata più frammentaria e incompleta. E invece Simone Inzaghi ha potuto continuare il progetto di training con relativa calma e senza stressare ulteriormente i suoi atleti con lunghe trasferte, cambi di clima e di spazio di allenamento.

Il test più importante, dal punto di vista tecnico, è arrivato solo ieri sera, contro gli arabi. Ma si sa che le amichevoli estive più che a testare i progressi servono a mettere in mostra i giocatori e a far contento il pubblico.

Adesso a Inzaghi interessa far arrivare la squadra fresca alla prima di campionato. Sabato 17 agosto, alle 18 e 30, si parte per la trasferta ligure contro il Genoa. Poi sarà il turno di Inter Lecce e Inter Atalanta. Dopodiché ci sarà uno stop di due settimane. I carichi di lavoro diminuiti servono proprio a permettere ai giocatori di raggiungere la condizione giusta per la prima di campionato contro il Genoa.