Inzaghi lo prenota: il suo pupillo arriva nel 2025

Colpo da urlo, l’Inter è pronta ad accontentare Simone Inzaghi: il suo pupillo può arrivare nell’estate 2025

Una manciata di giorni e la sessione estiva di calciomercato chiuderà ufficialmente i battenti. Nel frattempo, però, in casa Inter si studia un clamoroso colpo per l’estate 2025. Tra un anno a Milano potrebbe arrivare il pupillo di Simone Inzaghi: lo scenario fa impazzire i tifosi nerazzurri.

Da Josep Martinez a Taremi, passando per Piotr Zielinski. Acquisti di grande qualità, mirati e che non hanno eccessivamente impattato sull’economia nerazzurra. È questa la strategia evidente che Beppe Marotta ha voluto adottare negli ultimi mesi. Qualcosa da qui a fine agosto, però, potrebbe cambiare. Un nuovo attaccante, forse allo scadere anche un centrale. Ma è per la prossima stagione che il presidente dell’Inter avrebbe intenzione di confezionare un affare da applausi per la gioia di Inzaghi e del popolo nerazzurro.

Uno dei sogni di mercato di Simone Inzaghi potrebbe presto realizzarsi. Non quest’anno, visto che il tempo stringe e le possibilità di concretizzare operazioni di larga portata sono limitate. Ma in vista del 2025 la dirigenza di viale della Liberazione ha intenzione di accontentare il tecnico piacentino con un colpo davvero incredibile. Uno dei pupilli di Inzaghi sembrerebbe essere ritornato al centro dei desideri del club campione d’Italia.

Colpo da capogiro: Inzaghi si prende il pupillo

L’Inter guarda lontano, alla possibilità di mettere a segno uno dei colpi più importanti degli ultimi anni. Un giocatore che già in passato è stato accostato alla maglia nerazzurra e che adesso – con grande gioia di Simone Inzaghi – potrebbe finalmente ritornare alla corte del tecnico emiliano.

Si parla di Sergej Milinkovic-Savic, la punta di diamante che Inzaghi ha allenato ai tempi della Lazio con risultati strepitosi. Il serbo è infatti ancora oggi uno dei centrocampisti più forti e ricercati, nonostante si sia trasferito nella Saudi Pro League che non è certamente il palcoscenico ideale per rimanere ad alti livelli.

Nel luglio 2023 l’Al-Hilal sborsava ben 40 milioni di euro per il cartellino del classe ’95 che adesso, dopo appena due anni, può tornare ad essere un obiettivo concreto per il centrocampo nerazzurro. Il 29enne di Lleida vedrà scadere il suo contratto con gli arabi il 30 giugno 2026: un anno prima della scadenza ad approfittarne potrebbe essere proprio Marotta.

Milinkovic-Savic non ha mai nascosto il suo legame col calcio italiano e così tra le potenziali opzioni per il ritorno in Serie A, quella interista sembrerebbe poter avanzare spedita. Marotta, si sa, è tra i migliori nel giocare d’anticipo e non è escluso che da qui a qualche mese il presidente nerazzurro possa effettivamente provare a bloccare Milinkovic-Savic e convincerlo a sposare il progetto Inter per l’anno prossimo.