L’Inter presenta la seconda maglia: “Colore storicamente parte del DNA”

“Il tricolore torna al centro del kit e le due stelle posizionate invece sopra il cuore”. Da oggi in vendita, ecco quando ‘debutterà’

L’Inter ha presentato ufficialmente la maglia Away della stagione che sta per iniziare. Si tratta di “un omaggio all’architettura di Milano e alla sua reinterpretazione nel mondo della moda – apre la nota del club di Oaktree – Il nuovo kit da trasferta intreccia i colori derivati dall’architettura della città con l’eleganza sofisticata dell’alta moda milanese”.

“Sulla nuova maglia domina il bianco, sinonimo universale di stile ed eleganza, arricchito da profili grigi – colore storicamente parte del DNA dell’Inter – su spalle, busto e maniche – aggiunge il comunicato – Il tricolore torna al centro del kit, con lo stemma monogramma e le due stelle posizionate invece sopra il cuore. La maglia vede inoltre il ritorno del colletto, che riporta alla memoria ricordi indimenticabili di decenni di calcio passati”.

Forme, movimento e colore, dalla città sulla nostra pelle 🏙️🤍

L’aurea della città, la forza della nostra storia 🔥

👉 https://t.co/PmLePsydGh#ForzaInter | @nikefootball pic.twitter.com/28UDQctKDw — Inter ⭐⭐ (@Inter) August 8, 2024

Maglia Away Inter 2024/2025: debutto l’11 agosto contro il Chelsea

“La divisa, in continuità con la maglia Home, è inoltre realizzata in Dri-FIT ADV, un tessuto innovativo di Nike progettato per offrire freschezza, leggerezza e pelle asciutta nei grandi momenti sportivi”, prosegue la nota.

La nuova maglia Away “sarà disponibile da oggi, 8 agosto, sull’Online Store ufficiale store.inter.it, negli Inter Store Milano, Inter Store Castello e Inter Store San Siro e nel negozio Nike di Milano Corso Vittorio Emanuele e dal 14 agosto nei rivenditori autorizzati”. Il debutto ufficiale avverrà fra tre giorni, “sul campo domenica 11 agosto nell’amichevole contro il Chelsea a Londra”, l’ultima prima dell’esordio in campionato in casa del Genoa.